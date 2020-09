Il Covid non ferma un super Lotteria



Ticket solo on line, in vendita da oggi









Manca un mese al Gran premio Lotteria, slittato causa Covid da maggio al 25 ottobre. Sarà tecnicamente la migliore edizione degli ultimi vent'anni (dai tempi di Varenne) per una serie di evenienze favorevoli. Prima fra tutte quella che i cinque trottatori più forti del mondo sono di proprietà campana: Face Time Bourbon, vincitore dell'Amerique, Zacon Giò, campione del mondo. Cokstile, Vivid Wise As ( foto) e Vernissage Grif. Face Time Bourbon (foto) per ragioni di sicurezza verrà a Napoli con un areo speciale, sponsorizzato da Michele Giugliano, titolare di Mimmì alla Ferrovia, che si farà carico delle spese insieme con Antonio Somma, proprietario del campionissimo. Purtroppo gli spettatori che potranno assistere al Gran premio comodamente seduti sulle due tribune saranno al momento solo mille (secondo il protocollo Covid). Altri spettatori potranno però essere ospitati nel vastissimo parco dell'ippodromo e nel settore scuderie. I biglietti per evitare assembramenti, e nel rispetto dei protocolli di sicurezza, sono in vendita da stasera solo online tramite il circuito Etes, www.etes.it. Questi i pressi: tribuna traguardo (intero € 25,00 - ridotto fino a 14 anni € 15,00); tribuna centrale (intero € 18,00 - ridotto fino a 14 anni € 10,0; pParterre (intero € 10,00 - ridotto fino a 14 anni € 5,00); scuderie opposto tribuna (biglietto unico € 5,00).

