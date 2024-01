Il cuore non basta alla QuantWare, Fano passa al PalaSiani

La QuantWare Napoli in casa si sa è una squadra che si fa rispettare, davanti al proprio pubblico ha dato tutto contro la seconda in classifica, la Smartsystem Fano, squadra decisamente attrezzata per arrivare in fondo a questo campionato della serie A3 Credem, che si sta dimostrando molto competitivo e avvincente; per larga parte della gara la differenza di classifica non si è vista e Napoli ha messo sotto i propri avversari e solo la profondità della rosa della squadra marchigiana ha permesso alla squadra guidata da Mister Tofoli di uscire vittoriosa dal pala Siani, ma solo dopo aver recuperato i due set di svantaggio e combattuto nel tiebreak finale risultato finale: Napoli-Fano 2-3 (25-18;25-20;20-25;23-25;12-15).



Il primo set si apre con la QuantWare Napoli aggressiva che capitalizza il servizio e risponde colpo sul colpo, mantenendo ed incrementando i break point con costanza. Nel secondo set è la squadra ospite a partire bene, ma viene raggiunta sull’ 11 pari si va sul filo dell’equilibrio fino al 16-pari, quando Napoli piazza un ace e Fano accusa il colpo , con Starace e Frankowsky che scavano il solco che permette ai partenopei di andare sul 2-0.

Il terzo set è forse il set di maggior rammarico per i partenopei, incapaci di sfruttare i tanti errori in battuta della squadra avversaria all’inizio del set; Fano ringrazia e rientra. Il quarto set vede Fano scappare via, ma Napoli ha la forza di rientrare sul punteggio di 23 pari, ma due errori non permettono ai Napoletani di chiudere, si va al tie break , dove forse alla Quantware sono mancate le energie prima mentali e poi fisiche, bravi i ragazzi di Fano ad imporsi in un clima di grande correttezza.



Alla fine della gara mister Tofoli, condottiero del dream team di vìVelasco, è apparso molto soddisfatto della vittoria: «Siamo una squadra tutto sommato giovane, temevamo questa trasferta contro una squadra che sa giocare , difendendo e ricostruendo, ancor di più quando gioca tra le mura amiche, e che ha saputo metterci molto in difficoltà».

«Sapevamo di affrontare una squadra di alto livello, cui faccio i complimenti per la vittoria, ma un grande plauso anche ai nostri ragazzi che hanno giocato alla pari e hanno provato a regalare al pubblico una vittoria importante - le parole del coach azzurro Calabrese - sono soddisfatto di aver visto lottare su tutti i palloni la squadra , ci stiamo ritrovando, in questo campionato livellato verso l’alto , nel quale abbiamo ancora una volta dimostrato di poter dire la nostra. Peccato non essere riusciti a sfruttare la chance di chiudere la gara una volta in vantaggio 2-0, ma bisogna riconoscere anche i meriti dei nostri avversari».



L’appuntamento è ora per la terza di ritorno che vedrà la QuantWare Napoli affrontare , domenica 14 gennaio alle 18.30, ancora al pala Siani la capolista Banca Marche Macerata.