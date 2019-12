© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla fine del girone d’andata lo scettro della classifica marcatori va a Luis Felipe Naibo Turmena del Futsal Fuorigrotta con 19 realizzazioni, precedendo di un gol Leandro Moreira Chimanguinho del Real San Giuseppe. A parti invertite in griglia, dove i ragazzi di Andrea Centonze chiudono in testa il raggruppamento B con dodici vittorie su tredici incontri. Inseguono i campioni d’inverno i biancazzurri di Fabio Oliva, che inanellano la quinta vittoria consecutiva.Ultimo atto del 2019 a Castelfidardo e largo successo in casa del Tenax Torfit: finisce 1-8 con il sigillo di Mario Imparato (assist di Renzo Alfredo Grasso), raddoppio del capitano Fernando Perugino, poi lo show del carioca Eric da Silva con la sua tripletta, la doppietta di Turmena, ex Sandro Abate e Maritime, il colpo di coda di Vincenzo Milucci. Sul finire del primo tempo il tap-in di Dudù.Miglior attacco (65 reti) e seconda miglior difesa (27 incassate), dieci vittorie, due pareggi e una sola sconfitta (Ortona). A – 5 dalla capolista (37) e a +7 sul Cobà, terzo (25). Bilancio positivo per il club presieduto da Serafino Perugino.«L’importante era vincere e continuare la striscia positiva. Sono contento per la tripletta, ancor più della prestazione della squadra», ammette soddisfatto il top scorer Eric, classe 1988. «Futsal Fuorigrotta team creato per vincere. Sono a disposizione del mister Fabio Oliva. Spero di fare bene e meglio con continuità. Voglio dare il mio contributo, per portare il Fuorigrotta in serie A1».Tempo di Natale e di vacanze: due settimane di sosta. Si tornerà sul parquet l'11 gennaio 2020 per la quattordicesima giornata al PalaCercola contro il Buldog Lucrezia.