Il terzo passo. E’ il caso di rispolverare il popolare proverbio «non c’è due senza tre», che ben si adatta per i giocatori già riconfermati, il mancino Nicola Cuccovillo e il portiere Simone Santini, quanto per gli anni trascorsi in giallorosso. E così il gigante di Spalato appone la sua firma sul contratto, continuando ad indossare la calottina della Rari Nantes Salerno. Rinnova anche Marko Elez, uno specialista degli ultimi secondi, che questa volta ha giocato d’anticipo.

In più di una circostanza il possente croato ha sbrogliato la matassa. Sulla sirena il gol con il Telimar Palermo, a 6” dal gong la rete con l’Ortigia. «Un giocatore fondamentale e completo», spiega soddisfatto il tecnico Matteo Citro. «Marko conferisce equilibrio e assicura qualità, inoltre antepone sempre il gruppo agli aspetti individuali».

Nella foto di rito il pallanuotista classe 1980 accanto al presidente Enrico Gallozzi. «E’ un campione. Marko si trova bene a Salerno ed è entrato nel cuore dei tifosi. Per due volte mi ha fatto quasi saltare le coronarie, segnando allo scadere gol pesanti. Sono certo che darà un contributo importante e che aiuterà tutta la società nel percorso di crescita».

Esprime grande soddisfazione il direttore sportivo Mariano Rampolla. «Continua l’obiettivo di confermare il gruppo e con il rinnovo di Elez poniamo un ulteriore tassello per il prossimo campionato. L’ex pallanuotista del Mornar ha dimostrato concretamente di essere un leader. Legarsi per il terzo anno ai colori giallorossi significa sentirsi parte integrante del progetto e siamo onorati che abbia accettato».