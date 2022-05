Mobilità sostenibile e sicurezza stradale. C'è spazio anche per questo nella tappa del Giro d'Italia che domani si svolgerà a Napoli. E così, domani, per l'occasione, Raffaele Illiano, campione di ciclismo con 10 anni da professionista in cinque Giri d’Italia (in foto con Fabio Cannavaro) parteciperà a Napoli con il team Enel in un percorso di 60 chilometri con il capitano Damiano Cunego. I

lliano, oggi allenatore e biomeccanico oltre che agente di alcuni marchi di ciclismo (sicurezza stradale con ACCPI e scuola di ciclismo a Bacoli e aree flegree), farà parte del giro del Giro E: si tratta della e-bike experience che si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia, la più importante competizione ciclistica del Paese.

È questa l’essenza del Giro-E, che a differenza della Corsa Rosa però, in cui gareggiano ciclisti professionisti, viene corso da squadre composte unicamente da cicloamatori che competono in sella a bici a pedalata assistita, dotate di motori elettrici da 250 W e con velocità limitata a 25 km/h. La corsa, che affianca il Giro d’Italia dal 2019, ricalca quasi fedelmente il percorso della competizione maggiore, ma con tappe di chilometraggio inferiore per adeguarsi all’autonomia delle batterie elettriche. Illiano - maglia azzurra nella classifica intergiro 2004 1 - 2 tappa Tirreno Adriatico con 9 vittorie in carriera - ci sarà anche per promuovere Bacoli, Monte di Procida e tutta la sua terra. Lo scopo è «pungolare» le amministrazioni affinchè costruiscano più percorsi ciclabili al Sud.