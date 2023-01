Il golfo si riempie di babyskipper: torna la magia del Campobasso

La cerimonia dell’alzabandiera, alle ore 9.00 sulla terrazza del Reale Yacht Club Canottieri Savoia (Banchina Santa Lucia), aprirà domani, giovedì 5 gennaio, la ventinovesima edizione del Trofeo Marcello Campobasso, manifestazione riservata ai velisti della classe Optimist. Oltre 250 giovanissimi skipper saranno impegnati per tre giorni nello “stadio del vento” partenopeo per una festa della vela, fatta di colori e amicizia.

I velisti hanno dai 9 ai 15 anni e arrivano da Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Israele, Lettonia, Malta, Olanda, Repubblica Ceca, Svezia e Turchia. E da moltissime regioni d’Italia. “Siamo molto orgogliosi di questo Trofeo che ha visto partecipare in trent'anni, dalla prima edizione del 1993, seimila velisti. Un numero da triplicare considerando accompagnatori e familiari per un’intera economia che si muove intorno al Borgo Marinari nei primi giorni dell’anno”, dice il presidente del Circolo Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta, che dopo la cerimonia di alzabandiera con le note dell'inno nazionale eseguito dalla Fanfara della Brigata bersaglieri Garibaldi inaugurerà simbolicamente la manifestazione insieme al Generale C.A. Giuseppenicola Tota, Comandante delle Forze Operative Sud dell'Esercito; al Capitano di Vascello Angelo Patruno, presidente della Sezione Velica Marina Militare “Ammiraglio Straulino” di Napoli; Emanuela Ferrante, assessore allo Sport del Comune di Napoli; e Francesco Lo Schiavo, presidente V Zona Federazione Italiana Vela. “Il segreto per portare avanti con successo questo appuntamento è la grande collaborazione con le istituzioni e gli altri circoli napoletani, che ringraziamo per la collaborazione”.

Nutrita la rappresentanza italiana e campana, con il coinvolgimento di moltissimi club regionali. In tre giorni di regate i piccoli campioni si contenderanno, oltre al Trofeo Campobasso, il Trofeo Unicef, da destinare al vincitore della Divisione B (categoria che raccoglie i velisti più piccoli) e la Coppa Branko Stancic, riservata al concorrente che viene da più lontano. Si assegneranno, inoltre, le Targhe Irene Campobasso alla prima classificata femminile, e Laura Rolandi al circolo italiano che consegue il miglior punteggio totale di squadra.

Regate in programma domani, venerdì e sabato, per un totale di otto prove che apriranno il calendario velico nazionale. La manifestazione, che annovera nell’Albo d’Oro nomi di grande prestigio, è organizzata con Federazione Italiana Vela e Associazione Italiana Classe Optimist, in collaborazione con Marina Militare e V Zona FIV. Ha ricevuto il patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli e Coni Campania. Main sponsor dell’evento sono Gruppo Ala e Porsche. Official sponsor sono Coop, Ferrarelle, Mammina - Pizza e Cucina Genuina, One Sails, Sea Office e Ventrella.