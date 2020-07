© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presenze meridionali. Si riconferma forziere d’ilcon le sue eccellenze ed i suoi talenti.di nome e di fatto, anche nella palla ovale, bacino dal quale attingere a piene mani. E il, solida realtà del panorama rugbistico, non ha esitato ad attrarre nella sua orbita. Per il pilone destro classe 1992 si tratta di un grande salto: dalladirettamente allaOrgoglio. «Sarà una bella sensazione indossare i colori del, squadra di assoluto livello, che punta a (ri)conquistare lo scudetto, vinto due anni fa», spiega l’ex giocatore dell’. «Approdo in club importante, guidato da un allenatore di tutto rispetto,, 70 presenze in Nazionale».Nuova avventura. «Sarà certamente stimolante far parte di un gruppo ai vertici della palla ovale». Alza l’asticella Agostino. «Obiettivo minimo ben figurare, mettermi in luce e in gioco, considerato il contesto qualitativo. Accedo finalmente nel rugby che conta», ammette il 28enne sannita, maglia numero 3. Tante esperienze maturate in serie A e B con ilImpostazione. «Cambia completamente lo stile di vita, uno stravolgimento positivo. Sono fiducioso», dichiara Notariello, alla prima esperienza fuori regione. «Occasione che sognavo da tempo», afferma il ragazzo fidanzato con, figlia del bicampione olimpico di canottaggioIndimenticabile l’esperienza con l’Amatori. «E’ stato un anno bellissimo a, gruppo fantastico. Abbiamo superato ampiamente le previsioni, disputando partite importanti: abbiamo vinto alcontro, e fuori casa abbiamo battagliato fino all’ultimo secondo, idem contro ilin trasferta».Sempre all’altezza. «Ci siamo fatti valere. Da neopromossa siamo stati una terribile matricola, facendoci rispettare a livello di gioco. Mi sono trovato veramente bene», sottolinea il giocatore che dismette la divisa verdeblu.Nuovo corso. «La preparazione inizia il 27 luglio». Non pochi gli attestati di stima e i complimenti ricevuti da capitane compagni. «I ragazzi hanno espresso la loro contentezza, dimostrando apprezzamento per la scelta compiuta: all’Amatori mi sono sentito a casa».Legami. «Ringrazio, allenatore della mischia, con il quale sono cresciuto nel(dal 2008 al 2019)».Inevitabile il passaggio sulla promozione in A. «Sono contento della cavalcata trionfale del club presieduto da, merito di. Sarà bello il derby. Spero che i giallorossi restino a lungo in serie A». Come Notariello (nelle foto di Luigi Petrucci) spera di restare a lungo a Padova.