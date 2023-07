Il mare oltre le barriere con Rossana Pasquino e Mariafelicia Carraturo

Il mare oltre le barriere. Due campionesse del calibro di Rossana Pasquino e Mariafelicia Carraturo prenderanno parte domani (ore 10) all’inaugurazione del Seatrac presso il lido Il Raggio Verde di Agropoli. E non è un caso che la plurititolata schermitrice paralimpica e l’apneista primatista presenzieranno all'iniziativa, proposta dall’associazione Gabry Little Hero, lanciando un messaggio chiaro: «Il mare è per tutti». Dalla pedana agli abissi insieme per una vera battaglia di civiltà.

Si tratta di un progetto ambizioso e rivoluzionario per estendere la concezione di spiaggia accessibile e creare un modello replicabile in altre coste italiane. Già sperimentato con successo in Calabria e in Sardegna, il Seatrac è infatti un dispositivo che favorisce l'ingresso autonomo in mare per le persone con ridotte capacità motorie.

Dal mondo dello sport il pieno sostegno ad una iniziativa innovativa (e al tempo stessa risolutiva), sostenuta dal Comune di Agropoli, dalle associazioni Lume e Mi girano le ruote, dalla BCC Buccino e dai Comuni cilentani.

«Un papà caregiver come me, un anno fa, nonostante le sue evidenti difficoltà, rifiutò il nostro aiuto per sollevare sua figlia dalla sedia a rotelle alla sedia Job per accedere in acqua voleva evitare l'imbarazzo della figlia», racconta Cristiano Costanzo, fondatore dell'associazione Gabry Little Hero ODV. «Mi sono ripromesso che avremmo dovuto fare qualcosa per abbattere le barriere a mare per l'estate 2023. Abbiamo quindi lavorato un anno intero alla realizzazione del progetto Seatrac-Il mare è per tutti, a stretto contatto con il Comune di Agropoli», prosegue Costanzo.

«Abbiamo deciso di creare un modello di spiaggia accessibile che garantisse anche l'accesso autonomo, dalla spiaggia al mare e viceversa, mediante l'installazione del Seatrac». Utilità, alto valore sociale, potenziale economico per il territorio e solidità del progetto. In più è attiva una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma «Rete del Dono».

«Il Seatrac verrà inaugurato con un’ulteriore sfida: saremo davvero appagati solo quando questo modello verrà replicato in altre realtà del territorio italiano. Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato con il loro entusiasmo, la loro spinta ed il loro impegno e che ci hanno consentito di creare questa realtà che evolve il modello di accessibilità presente in Italia, aggiungendo il concetto di autonomia», conclude Costanzo.

All’evento saranno presenti anche il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi, l’assessore al welfare e alle politiche sociali Maria Giovanna D’Arienzo e l’assessore al demanio Giuseppe Di Filippo.