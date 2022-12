Il mondo dello sport saluta il 2022 a Palazzo San Giacomo

Bilancio e brindisi. Il mondo dello sport si ritrova a Palazzo San Giacomo. Non una fine ma un inizio datato 30 dicembre 2022 per camminare insieme verso obiettivi comuni e raggiungere traguardi condivisi. Sala Giunta gremita per il primo cin cin post Covid. Nel ricordo di Sinisa Mihajlovic, Pelè, Vittorio Adorni, Luigi Marigliano (talent scout di Claudio Pollio e non solo) e Marco Pirone, un grande della pallanuoto napoletana e italiana.

«Il 2022 è stato un anno entusiasmante e impegnativo», ha dichiarato Emanuela Ferrante, assessore allo sport e alle pari opportunità. «Lo sport si conferma una leva sociale e una concreta possibilità di riscatto per una vita migliore», prosegue l’esponente della Giunta Manfredi. «Sono stati approvati due bandi del Pnrr per il palazzetto di Piscinola e la ristrutturazione della piscina di Ponticelli: partiamo dalle periferie per superare l’evasione scolastica e contrastare la povertà educativa», ha affermato Ferrante, tracciando la rotta. «Ci dirigiamo verso Napoli capitale europea dello sport 2026 con tante iniziate all’orizzonte».

L’invito reiterato da Sergio Roncelli alle Federazioni sportive, alle associazioni e ai circoli trova un riscontro abbondante. «Riprendiamo una tradizione consolidata». Idealmente il presidente Coni Campania abbraccia tutti, sottolineando «la compattezza dello sport quale punto di riferimento per gli enti locali». Partenariato con diversi player e grandi risultati sportivi giovanili lasciano ben sperare. «Le tre istituzioni, Comune di Napoli, Città Metropolitana e Regione Campania, ci sono vicine, dimostrazione evidente di fiducia e garanzia. Ci aspetta una nuova avventura», argomenta Roncelli.

Augura «buona vita sportiva a tutti» Sergio Colella, consigliere delegato in materia di sport, giovani, eventi, rimarcando l’impegno di Gaetano Manfredi nel duplice ruolo di primo cittadino del capoluogo campano e di sindaco metropolitano. «Come Città Metropolitana abbiamo investito 12 milioni di euro per gli impianti sportivi dei 92 Comuni dell’area metropolitana, ai quali si aggiungono 11,3 milioni di euro per le strade che interesseranno il Giro d'Italia 2023. Per la seconda volta la bellezza dei nostri territori sarà irradiata nel circuito mondiale».

Mette in rilievo la proficua sinergia istituzionale Gennaro Esposito, presidente della Commissione Sport, con funzione di indirizzo e controllo. «Comprendo bene i problemi da affrontare e l’approvazione all'unanimità di tre importanti ordini del giorno consentiranno la concessione gratuita degli impianti sportivi, agevolando l’attrattività della nostra città a livello internazionale». Si marcia coesi verso Napoli capitale dello sport 2026. «Merita di ospitare meeting internazionali di tutte le discipline», auspica Esposito, convinto della necessità di «tenere aperte le palestre anche negli orari pomeridiani per contrastare la dispersione scolastica».

In linea con gli interventi precedenti Agostino Felsani, delegato Coni Napoli. Parterre a cinque cerchi con Pino Porzio, oro a Barcellona 1992, Sandro Cuomo, oro ad Atlanta 1996, e Patrizio Oliva, oro a Mosca 1980. «Stagione spettacolare del Napoli di Luciano Spalletti, meritatamente in vetta alla classifica di serie A: esprime un gioco straordinario a livello nazionale ed internazionale», dice il plurititolato pallanuotista, gloria del Posillipo vincitutto e protagonista del Grande Slam con il Settebello di Ratko Rudic. «La pallanuoto attuale sconta un momento di difficoltà dal punto di vista economico e impiantistico: lo sport non è solo benessere fisico ma ha una valenza sociale fondamentale in una realtà come la nostra». L’Hall of Fame della scherma annuncia un grande evento al PalaVesuvio a fine gennaio. «Rassegna europea in pedana nella stagione che precede le Olimpiadi di Parigi 2024. E poi inizia il percorso di qualifica olimpica. Il 2023 sarà all'insegna di Monte di Procida comune europeo dello sport, occasione importante per promozionare il turismo sportivo e culturale».

Il mondo dello sport risponde presente con Virginia Di Caterino, vicepresidente Coni Campania e presidente Fit Campania, Sergio Avallone, vicepresidente vicario Coni Campania e consigliere nazionale della Fick, Aldo Campagnola, presidente del Circolo Nautico Posillipo, con il delegato alla pallanuoto Luigi Massimo Esposito, Rodolfo Vastola, direttore tecnico delle Nazionali italiane di canoa polo, Renè Notarangelo, vicepresidente sportivo della Canottieri Napoli, Gualtiero Parisio, altra gloria della pallanuoto giallorossa, Antonio Pizzo, presidente della Rari Nantes Napoli, insieme al vicepresidente sportivo Massimo Canale e al direttore sportivo Vittorio Sava, Fabrizio Cattaneo della Volta, presidente del RYCC Savoia, Guido Pasciari, presidente Fipav Campania, Antonio Caliendo, presidente Fip Campania e il past presidente del comitato regionale Manfredo Fucile, il maestro Giuseppe Marmo (Kodokan Napoli), Bruno Fabozzi, presidente Fidal Campania, Carlo Cantales, consigliere nazionale Fidal, Marco Mansueto (Scuola regionale dello Sport), Giuseppe Esposito, coordinatore provinciale Coni Napoli, Federico Grassi, presidente Napoli Basket, Gabriele Gargano, direttore generale Amatori Napoli Rugby, Luciano Cotena, Maurizio Marino, Andrea Scotti Galletta, presidente della Waterpolo Napoli Lions, Alfredo Pagano e tanti altri ancora.