Pronto ad una nuova avventura. Il napoletano Antonio Guarracino è stato designato arbitro internazionale di pallanuoto. Il classe 1986, che già dirige da 10 anni sul piano vasca e da 5 in serie A1, si aggiunge alla squadra dei fischietti della Len. Potrà dunque essere impiegato negli incontri delle coppe europee (Champions League ed Euro Cup) e non solo. Proprio come il suo concittadino, Fabio Maresca (internazionale dal 2020), che domani dirigerà a Budapest la sfida di Europa League tra Ferencvaros e Trabzonspor.

«Sarà una bella esperienza, ho raggiunto un traguardo ambizioso», dichiara entusiasta Guarracino, che ha preso parte al clinic internazionale a Barcellona. «Ho diretto le finali scudetto giovanili spagnole. Il primo step è andato», racconta soddisfatto. «E poi meraviglioso davvero il confronto con gli arbitri da tutta Europa sempre in Spagna», osserva Guarracino. «La scuola per arbitri internazionali di pallanuoto organizzata dalla Len si è svolta in due sessioni presso la città di Barcellona. Durante il primo appuntamento sono stati trattati argomenti teorici strettamente legati al regolamento, al gioco e gli aspetti psicoattitudinali della figura dell’arbitro; nel secondo appuntamento si sono svolte prove pratiche di arbitraggio e test sul regolamento tecnico».

Formazione teorica e pratica. «La cornice in cui si è svolto il corso e la qualità degli argomenti trattati, insieme alla supervisione di alcuni membri della commissione tecnica della pallanuoto e la collaborazione di arbitri internazionali di comprovata esperienza, ha fornito delle solide basi teoriche e pratiche sulle quali sviluppare un futuro percorso di miglioramento nel campo arbitrale», asserisce convinto Guarracino.

Ha già diretto le big del campionato italiano: esordio con il Brescia e naturalmente il Recco. Di recente ha arbitrato anche il match tra Italia (allenata da Roberto Brancaccio) e Grecia under 19 a Civitavecchia. In pratica una sorta di «avvicendamento» con l’altro partenopeo Filippo Massimo Gomez, impegnato agli Europei in corso a Spalato, che diresse la finale femminile per il terzo posto alle Olimpiadi di Rio 2016, nonché presidente del GuG Campania.

«Sogno di raggiungere grandi obiettivi», auspica fiducioso Guarracino. Il suo nome è inserito nella lista delle rassegne internazionali. Si tratta di una riprova della validità della scuola napoletana, in prima linea con Gomez, Maurizio De Chiara e Filippo Rotunno, una squadra ormai consolidata e affiatata, che mira a far crescere il movimento arbitrale all’ombra del Vesuvio. «Gomez un modello, Massimiliano Caputi un riferimento», asserisce Guarracino, che il martedì e il giovedì illustra in dettaglio l’applicazione dei regolamenti durante gli allenamenti di Posillipo e Canottieri Napoli alla Scandone.

Riesce a conciliare passione e professione. Dottore commercialista, si occupa di consulenza aziendale. «Sono un marito e un papà presente, nonostante i molteplici impegni e le trasferte. Mia moglie Concetta e mio figlio Lorenzo seguono la pallanuoto a distanza», conclude Guarracino (nella foto di Gianluca Madonna), orgoglioso del prestigioso incarico ricevuto.