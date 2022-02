Ciclo di rinnovamento. Per la prima volta è napoletano il presidente dell’Unione italiana tiro a segno. Sarà l’avvocato Costantino Vespasiano (classe 1952 e Stella d’oro dirigenti Coni) a guidare la Uits per il «quadriennio» olimpico 2021-2024. Definita la squadra (nella quale figura un altro titolato partenopeo, Pierluigi Ussorio, rappresentante nazionale dei tecnici), i compiti e gli obiettivi dei prossimi tre anni che porteranno alle Olimpiadi di Parigi. Il nuovo corso proverà sin da subito a rendere la Federazione più solida e strutturata, desiderosa di affrontare sfide sempre più ambiziose con inesausto entusiasmo e rinnovata energia.

Presidente Vespasiano come intende procedere durante il suo mandato?

«Le cose da fare sono tante, ma davvero tante, e peraltro tutte urgenti. Purtroppo, come è noto, la Uits è appena uscita da cinque lunghi anni di commissariamento, che inevitabilmente hanno inciso pesantemente sulla gestione della Federazione che, ricordo, è anche Ente pubblico. Le prime urgenze che sto affrontando sono le problematiche legate al personale di «Sport e Salute» in servizio presso di noi e la conseguente pianificazione della pianta organica dell’Ente, nonché quelle connesse alla definizione della natura giuridica delle sezioni del tiro a segno nazionale, che a seguito di una recente Ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione sarebbero da considerare tutte enti pubblici non economici, il che stravolgerebbe completamente l’assetto che fino ad oggi le ha viste quali associazioni sportive dilettantistiche. Altra questione particolarmente delicata è quella concernente il rilascio delle agibilità ai nostri poligoni, che poi sono i nostri impianti sportivi, nonché la ritessitura della rete dei rapporti istituzionali. Al riguardo voglio ringraziare il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che, da subito, mi è stato vicino e mi sta aiutando nell’individuazione di alcuni percorsi, anche normativi, tesi al superamento delle problematiche citate. Anche con il nostro ministero vigilante, ossia la Difesa, ho subito instaurato un cordiale e proficuo approccio che ci consentirà di lavorare nell’interesse comune. Tra le tante priorità affrontate abbiamo già ottenuto un grandissimo risultato sul versante sportivo. Siamo riusciti ad avere con noi, al nostro fianco, il tre volte campione olimpico Niccolò Campriani, reduce da una brillantissima esperienza dirigenziale al Cio. «Nicco», con le sue tante qualità, sono certo che ci aiuterà a fare quel salto di qualità di cui abbiamo assoluto bisogno».

Campriani rivestirà il ruolo di consigliere sportivo del presidente Vespasiano per la strategia e l’innovazione nella nuova gestione Uits, ricoprendo l’incarico (a titolo gratuito) di «Advisor strategico» per tutto il settore sportivo delle discipline ISSF. Della meravigliosa esperienza a cinque cerchi del plurititolato ingegnere si racconta nel libro di Alberto Caprotti, «Giochi d’amore», nel capitolo «Ricordati di dimenticare».

Presidente Vespasiano quali programmi in cantiere?

«Tanti, ma tra tutti uno mi piace in primo luogo evidenziare ed è quello di ridare vita al nostro Centro di Preparazione Olimpica di Civitavecchia, che dovrà tornare ad ospitare non soltanto le nostre nazionali e i nostri comitati regionali, ma che per clima e posizione geografica sono certo potrà essere scelto da squadre straniere quale sede per i loro raduni. E’ mia ferma volontà, inoltre, dare massima visibilità e sostegno al settore paralimpico e in tale ottica, nella riorganizzazione del settore della preparazione olimpica, lo abbiamo organicamente collocato all’interno di questo».

Quali obiettivi intende perseguire?

«Quello principale è dato dalla necessità di riorganizzare l’Ente e tracciare la strada che si dovrà percorrere nel futuro. Il nuovo Consiglio direttivo si è insediato solo il 19 gennaio scorso e, quindi, di questo ciclo olimpico ha poco più di due anni a disposizione. E’ quindi un mandato monco, ma ci dobbiamo provare».

Napoli e la Campania non mancano nella sua agenda, rivestendo un ruolo centrale: quali idee, proposte e iniziative pensa di mettere in campo?

«La Campania è la mia regione ed è la prima volta che esprime il presidente nazionale della Uits. Questo, se da un lato mi riempie di orgoglio, dall’altro mi responsabilizza enormemente, anche perché davvero voglio fare bene per tutto il movimento. La nostra regione è da sempre un esempio sportivo, ma anche noi stiamo soffrendo le pesanti ricadute di questi due anni di pandemia: questa è, sportivamente, un’emergenza verso la quale tutte le Federazioni, assieme alle Istituzioni, devono approcciare in maniera sistematica e unitaria e noi siamo pronti a fare la nostra parte. Comunque in regione quest’anno ospiteremo tre finali nazionali, due di specialità non olimpiche a Caserta e una di discipline olimpiche giovanili nel mese di novembre a Napoli».

Proficua la sua esperienza aI timone del comitato campano: può ricordare i suoi trascorsi al vertice della Uits regionale?

«Il primo periodo da presidente regionale è stato dal 2007 al 2008 e il secondo mandato, quello che mi ha dato la possibilità di fare il salto a Roma, è stato dal 2016 al 2021. Devo tanto alla Campania e colgo l’occasione per ringraziare sia i presidenti delle sezioni Tsn che, in particolare, il Coni regionale per l’importante esperienza che ho avuto modo di vivere al loro fianco: ora cercherò di rappresentarli al meglio».

Come pensa di arrivare a Parigi 2024?

«Preparare un quadriennio olimpico è una forma complessa di organizzazione, non solo tecnica. Abbiamo uno staff tecnico nuovo e pronto per affrontare questo nuovo quadriennio che vedrà già quest’anno l’assegnazione delle prime carte olimpiche con i campionati mondiali. La Nazionale è in partenza per la prima Coppa del Mondo in Egitto, al Cairo e siamo tutti un po’ emozionati e, allo stesso tempo, emotivamente coinvolti. La principale novità introdotta da «Nicco» è aver portato all’interno della squadra le migliori best practices apprese sia da tiratore che dirigente Cio, per cercare di mappare le criticità esistenti e mettere in atto quei processi, sia motivazionali che procedurali, che ci permetteranno di disegnare una programmazione specifica anche individuale se necessario. Puntiamo con decisione e convinzione sulla centralità dell’atleta, visto prima come persona e poi come tiratore: voglio dire che il successo non lo misureremo solo contando il numero di medaglie vinte! La professionalità con la quale «Nicco» e il direttore tecnico Federico Picca Orlandi stanno portando avanti la loro idea di cambiamento è davvero notevole e da parte nostra, e mia in particolare, avranno sempre il massimo sostegno e un grazie incondizionato».