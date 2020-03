Marzo 2016 out, marzo 2020 on board. Dal quel sabato santo a Seoul, segnato dallo scontro «fratricida» con Diego Occhiuzzi e il pass soltanto sfiorato per Rio de Janeiro, alla felicità contagiosa sulle pedane del Lussemburgo, che portano inesorabilmente in Giappone. Esulta d’indicibile gioia il napoletano Luca Curatoli per l’obiettivo centrato. «Tokyo 2020 un sogno che si avvera», dichiara festante l’atleta delle Fiamme Oro. Lo sciabolatore azzurro ha conquistato aritmeticamente la qualificazione alle Olimpiadi nipponiche nella penultima gara a squadre del circuito di Coppa del Mondo. Il suo un argento pesante che luccica, insieme al livornese Aldo Montano, al foggiano Luigi Samele e al romano Enrico Berrè.



Quadriennio. Quartetto fantastico. Big Four. «Quattro anni di sacrifici, finalmente possiamo urlarlo: Tokyo arriviamo. Ora si comincia a fare sul serio», racconta ebbro di allegria Curatoli, punta di diamante del movimento partenopeo. «E’ stato bellissimo. Per tante gare ci siamo avvicinati all’obiettivo, ormai raggiunto. Qualificazione olimpica finalmente agguantata. Sensazioni stupende. Sono veramente contento».



Cinque cerchi. «I prossimi mesi si preannunciano duri e stressanti. Il meglio, però, deve ancora venire», avverte lo schermidore napoletano, che festeggerà il suo 26esimo compleanno il giorno dopo la cerimonia d’apertura della 32esima edizione dei Giochi, prevista il 24 luglio.



Secondo gradino del podio. Gli azzurri hanno superato il Canada (45-19), poi hanno sconfitto la Russia (45-43) ai quarti. In semifinale vittoria impegnativa contro l'Ungheria del bicampione olimpico Áron Szilágyi (oro a Londra 2012 e a Rio 2016) con il punteggio di 45-42. Italsciabola battuta soltanto dalla Corea del Sud (45-32) in finale. Terza la Germania.



Percorso. «Il match contro la Russia ci ha dato la matematica certezza: eravamo sotto, abbiamo recuperato e poi vinto l’incontro. E’ stato un bel segnale il successo contro la fortissima Ungheria di Szilágyi. Era importante staccare il pass per Tokyo e qualificarsi per il Giappone. Adesso, in questo clima internazionale così caotico, vediamo come evolve la situazione», osserva Curatoli, pronto a partecipare alla sua prima Olimpiade in carriera.



Passato. «Sono stati quattro anni veramente faticosi. Alle spalle lascio la delusione della mancata qualificazione per il Brasile. E’ stata una carica ulteriore, per affrontare il percorso in maniera più consapevole. Speriamo bene di arrivare nel modo migliore all’appuntamento decisivo», auspica Curatoli (nella foto di Augusto Bizzi).



Soddisfatto il fratello-maestro Leo Caserta. «In un contesto particolare per noi italiani, secondo posto importante. Bella gara. Compiuto un passo in avanti. L’assalto contro la Russia è stato complicato e risolutivo. Chiusa la pratica a dovere e ranking consolidato».



Strategie. «Abbiamo modificato la formazione contro l’Ungheria. In assenza del commissario tecnico Giovanni Sirovich, impegnato ad Atene con l’Italsciabola femminile, abbiamo mischiato le carte ed ha funzionato. Alternative utili per destabilizzare l’avversario di turno. Match combattuto contro i magiari: ci siamo presi la rivincita del Mondiale. Sfida che potrebbe ripresentarsi in Giappone, forse in semifinale», osserva il tecnico Caserta.



«Resta sempre molto forte Szilágyi. Dobbiamo comprendere Luca ed io come affrontarlo nel migliore dei modi nell’individuale. Avremo modo di studiare i video e fare una attenta analisi, con uno sviluppo di allenamento differente», argomenta Caserta.



Futuro incerto. «Non sappiamo, se si disputerà l’ultima tappa e le altre gare. Alle Olimpiadi non ci sarà il sorteggio», conclude Caserta.



I complimenti del numero uno dello sport italiano. «Che en plein! Anche le azzurre e gli azzurri della sciabola staccano il pass per Tokyo2020! Alla prima occasione la scherma italiana sarà rappresentata ai Giochi in tutte le armi! Che orgoglio, siete già nella storia!», tweetta il presidente del Coni, Giovanni Malagò.



Dal Vesuvio al Fuji per Luca Curatoli è ormai una certezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA