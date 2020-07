© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilanticipa il. Ale tartarughine di misterprecedono in ritiro capitane soci. Medesima località scelta per avviare la preparazione, periodi differenti. Le donne precorrono gli uomini. Regola aurea rispettata.«Cara, noi ci portiamo avanti», scherza, presidente del. Meta portafortuna confermata. «Inper il secondo anno e siamo doppiamente felici di farlo. Ci siamo trovati benissimo dal punto di vista logistico ed organizzativo, abbiamo potuto godere di strutture all’avanguardia e poi consideriamo Castel di Sangro benaugurante, in virtù del fatto che da lì è partita la nostra scalata alla».Immersione nella natura, tranquillità e condizioni ottimali per ripartire dopo il. Programma quotidiano standard. Al mattino parte atletica e crioterapia. Rigenerante le gambe nel ruscello. Pranzo e riposo a scandire i ritmi. Seduta pomeridiana e parte tattica sul campo. Infine la cena. Volti distesi e sorridenti. Fare gruppo in primis, cementare l’intesa e socializzare.Convocate 21 ragazze. Elenco composto da tre portieri: la francese(1988), successore di, e le millennials(2001) e(2005).Difensori:(1994),(1997),(1997),(1997),(1993). Si aggregheranno al gruppo, appena possibile, la riconfermata(1991): la nordamericana raggiungerà l’direttamente dagli. In attesa di un volo disponibile. La procidana(1994) ritroverà le sue compagne d’armi, quando gli impegni lavorativi glielo consentiranno. Centrocampisti:(2000),(1989), l’estone(1995),(1995),(1999),(1994). In attacco: la greca(1999),(1996),(1996),(1990),(2005).