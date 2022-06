Una coppa che sa di felicità. Il Napoli for Special si è laureato campione regionale Centro-Sud. Detta legge nel calcio paralimpico e sperimentale la formazione partenopea. Risultato prestigioso per i ragazzi allenati da Gianluca D’Angelo, seguiti dal preparatore Salvatore Viscovo. Evidente l’eccellente lavoro svolto, così come l’entusiasmo, il grande spirito di squadra e l’attaccamento alla maglia. L’armonia che si è creata nel gruppo ha spinto gli atleti oltre ogni aspettativa.

«É stata una crescita continua, inizialmente eravamo tutti un po’ scettici ma io ci ho sempre creduto», racconta soddisfatto Gerardo Luongo, presidente del Napoli for Special. «Non sono mancati i momenti di difficoltà, ma bastava scendere in campo durante gli allenamenti per ritrovare l’energia e la motivazione da trasferire a tutta la squadra». Quartier generale lo stadio Giuseppe Piccolo del Centro Sportivo Cercola, impianto pubblico gestito dall’ati consorzio Terzo Settore/Molinary Volley Napoli.

«Sono consapevole che ci sono ancora tanti aspetti da migliorare. Per il momento ci godiamo questo grande obiettivo, è un sogno che si avvera. Ringrazio Edoardo De Laurentiis e tutta la famiglia della Società Sportiva Calcio Napoli per questa meravigliosa opportunità», conclude Luongo.

Fasi finali. Quarto Tempo Firenze-Napoli for Special è l’esito del sorteggio, avvenuto alla presenza di Giovanni Sacripante, responsabile della Divisione calcio paralimpico e sperimentale. Sabato 25 giugno la tanto attesa finale al Centro di Preparazione Olimpica «Giulio Onesti» a Roma.