Il campionato riprende venerdì 14 ottobre con il primo derby stagionale. Si giocherà Napoli Futsal-Real San Giuseppe (ore 20.30) al Centro Sportivo Cercola. Intanto capitan Fernando Perugino e compagni si godono la testa della classifica a punteggio pieno, dopo i due successi maturati con Pistoia (7-1) e Ciampino Aniene (2-4). Se Maria Sole Ferrieri Caputi è stata la prima donna ad arbitrare una partita di serie A (Sassuolo-Salernitana), destando non poco clamore mediatico, al PalaTarquini gli azzurri sono stati diretti da Elena Lunardi di Padova. Non una novità nel calcio a 5, come in altre discipline.

Corsa a tre. Napoli Futsal, Olimpus Roma e Futsal Pescara guardano tutti dall’alto verso il basso. Al Pala Del Mauro blitz esterno dei capitolini, che hanno superato di misura (2-3) la Sandro Abate Avellino, guidata da Piero Basile. In Sicilia Stefano Mammarella e soci hanno battuto Meta Catania 4-5. Urbe di Partenope in festa con tre compagini cittadine in vetta nei rispettivi campionati: il Napoli di Luciano Spalletti, il Napoli femminile capitanato da Paola Di Marino, gemellato non a caso con i colleghi del futsal.

Sul post partita ai danni del club presieduto da Serafino Perugino, arriva la risposta del Ciampino Aniene, che condanna pubblicamente quanto avvenuto.

«Il Ciampino Aniene AnniNuovi apprende con profondo sgomento del riprovevole gesto accaduto ai danni del Napoli Futsal - sopraggiunto nel parcheggio adiacente il PalaTarquini - durante l’incontro valevole per la seconda giornata della regular season della serie A New Energy. Il club, innanzitutto, condanna fermamente il vile atto occorso, realizzato da «figure» losche. Non degne di essere definite «persone». Si tratta di un gravissimo atto di inciviltà, che esula dai sani valori dello sport come quelli dell’amicizia, del rispetto e del divertimento. La società, enormemente rammaricata, si cala completamente nei panni del sodalizio partenopeo, al quale esprime la più completa vicinanza. Tenuto anche conto del forte e prolungato rapporto di stima e rispetto reciproco tra i due club».

Precisazione necessaria. «È doveroso sottolineare che dal 1990 - anno in cui è nato il calcio a 5 a Ciampino - la Città non ha mai fatto registrare episodi di così grave entità. E che la vergognosa frase incisa sulla fiancata del van, come espresso nel comunicato della società napoletana, è stata realizzata ad Ariccia. Ben dodici chilometri di distanza dalla struttura sportiva di via Mura dei Francesi».

«Il Ciampino Aniene AnniNuovi, inoltre, rigetta le accuse di «assoluta mancanza di organizzazione della società ospitante» apparse sui social, poiché, da sempre, sia la dirigenza che lo staff aeroportuale si fa - costantemente e letteralmente - «in quattro»» per ogni compagine in ospite al PalaTarquini.

In ogni caso, quanto accaduto - e verrà ribadito in eterno - non è assolutamente degno di un paese civilizzato. Vomitevole - per non affermare di peggio - considerati i valori su cui il Ciampino Aniene AnniNuovi basa le proprie fondamenta».