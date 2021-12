Il New Torre del Greco conquista lo scudetto tricolore di serie A1

Il New Tennis Torre del Greco sul tetto d’Italia. Il club vesuviano ha vinto la serie A1 e conquistato lo scudetto più ambito del tennis italiano. Battuto in finale il Ct Vela Messina 4-1, il match per il titolo si è giocato in due giorni al Palasport di Cesena. Dopo il 2-1 dei singolari del sabato, oggi sono arrivati i due punti del successo: il primo l’ha conquistato lo spagnolo Pedro Martinez, che ha battuto l’altro spagnolo Zapata, del club siciliano, 6-0 6-4; poi il doppio composto dallo stesso Martinez e da Andrea Pellegrino ha piegato Caruso-Ocleppo 6-3 6-2 ed è stata festa grande per il New Torre del Greco.

«Un successo che nasce dalla nostra passione – ha spiegato il presidente-giocatore Filippo Palumbo -, perché ci abbiamo creduto sempre, fino alla fine. E oggi abbiamo dimostrato di essere i più forti d'Italia».

In squadra, oltre ai protagonisti della finale, Andrea Pellegrino, Pedro Martinez, Raul Brancaccio, Giovanni Cozzolino e Filippo Palumbo, anche altri titolari come Gianluca Moroni, Fabio Parola e i giovanissimi Mariano Tammaro e Raffaele Barba; insieme con i capitani Alessio Concilio e Giancarlo Petrazzuolo. Particolare il record di Petrazzuolo: il napoletano (ex top 200 del mondo) nel 2009 vinceva da giocatore l’ultimo titolo tricolore del Capri Sports (quattro in totale) e oggi ha conquistato il titolo da capitano e allenatore del New Torre del Greco.

Felice il presidente del Comitato regionale campano Virginia Di Caterino: «È un momento magico, vinciamo la serie A1 con Torre del Greco, squadra incredibile, e i nostri ragazzi under 14 sono in finale nel campionato italiano per regioni, nelle prime quattro d'Italia. Un dicembre bellissimo che non è finito e che ci conferma come il nostro movimento sia vivo nonostante le difficoltà della pandemia».