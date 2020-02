Zacon Gio, il trottatore nipotino di Varenne, che lo scorso autunno ha vinto negli Stati Uniti l'Internation Trot, sarà il testimonial per il 2020 di Telethon. L'iniziativa sarà illustrata lunedì 2 marzo alle 12 al circolo del Tennis in villa Comunale. Interverranno il direttore del Tigem di Pozzuoli, Telethon Institute of Genetics and Medicine, Andrea Ballabio; il proprietario di Zacon Gio Giuseppe Franco; e il presidente della Ippodromi Partenopei, Pierluigi D'Angelo. Zacon Gio (è nipotino di Varenne in quanto il padre Ruty Grif è figlio del Capitano) dopo la vittoria nell'Internation Trot ha trscorso l'inverno a riposo. Ritornerà in pista venerdì 6 marzo ad Agnano con l'obiettivo di prepararsi gradualmente per il Gran premio Lotteria del 3 maggio © RIPRODUZIONE RISERVATA