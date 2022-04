Il numero 1 d'Italia Di Giovanni e Beltrami trionfano nell'Open del Rama Club

Titolo e applausi per l’abruzzese Lorenzo Di Giovanni, numero 1 d’Italia, e per l’altro “prima categoria” Federico Beltrami (Padel Milano) che hanno dominato l’Open nazionale di padel del Rama Club - Trofeo Panasonic, dotato di cinquemila euro di montepremi, l'evento più importante in Campania nel 2022. Battuti in finale con un doppio tie break la coppia numero 2 del seeding formata da Luca Mezzetti e Michele Bruni, 7-6 7-6, entrambi 1.1. Nella prova femminile un’altra conferma dei pronostici con il titolo che è andato alle numero 1 del tabellone Caterina Baldi (Village Paddle Imola) e classificata 1-1 e la romana Martina Pugliesi su Aimone-Cavicchi, con le napoletane Chiara Petrazzuolo e Giulia Porzio brave a giungere fino alle semifinali. Infine, il torneo di doppio misto con il titolo a Catini-Pugliesi su Lopez-Porzio.

Numeri di alto livello per la seconda edizione dell’Open nazionale di padel al Rama Club, con quasi duecento iscritti nelle varie gare e che ha rappresentato la conferma che a Napoli il padel è diventato ormai una certezza nel panorama sportivo della città, non più una sorpresa come nel 2020 e nel 2021, stagioni in cui la pandemia l’ha fatta da padrone anche in Italia.

“Con il nostro Open abbiamo l’obiettivo di arrivare in tempi brevi a grandi eventi internazionali a Napoli e intanto nella struttura di viale Giochi del Mediterraneo saranno pronti a breve altri sei campi di padel per lo sviluppo dell’attività agonistica e promozionale” ha dichiarato Francesco Bellucci, responsabile padel del Rama Club e direttore del torneo, che ha poi anche lanciato il prossimo appuntamento di qualità per il padel a Napoli nel 2022. “A inizio agosto (dal 1 al 7), organizzeremo una tappa napoletana del circuito internazionale Slam Padel by Mini, continuando così nel solco di grandi eventi che abbiamo programmato per la promozione e lo sviluppo del padel”. Alle premiazioni conclusive, insieme con il board di Rama Club e Accademia Tennis Napoli composto da Mario Carrino, Francesco Bellucci e Aldo Russo, hanno partecipato il presidente dell’Ussi nazionale Gianfranco Coppola e il vice presidente del Comitato campano Federtennis, Angelo Chiaiese.