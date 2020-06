© RIPRODUZIONE RISERVATA

«In fin dei conti il calcio è fantasia», soleva ripetere il giornalista e scrittore argentino. E i ragazzi dipotranno finalmente fantasticare. Cantiere aperto. Posa della prima pietra. Al via i lavori dello stadio comunale intitolato ad, infallibile cecchino azzurro, che vinse l’oro a cinque cerchi ail 29 agosto 1972 nel tiro a piattello, specialità fossa olimpica. Un capolavoro di abilità e precisione per il tiratore tre volte campione europeo a squadre e una volta mondiale, che dominò la gara sin dalla prima prova, stabilendo il nuovo record mondiale con 199 centri su 200, migliorando quello di(198/200).Rinascita e ricostruzione attraverso lo sport. «Sono partiti ufficialmente i lavori dello stadio dedicato a mio nonno. E’ un punto di inizio importante. L’impianto diventerà un gioiellino, tanto da rappresentare il fiore all’occhiello del territorio», afferma soddisfatto il pallanuotista del. «Nonostante i componenti familiari siano sparsi nel mondo, ci sentiamo parte della comunità di Casal di Principe, nell’animo casalesi sempre e comunque. La famiglia Scalzone è davvero orgogliosa», spiega entusiasta il difensore classe 1992, figlio e nipote d’arte, che riveste il ruolo di fiduciario. Suo fratellocentravanti del, suo cuginocampione del mondo di canottaggio. «Il progetto avviato nel 2017 tende a tennere viva la memoria di mio nonno», conclude Andrea Scalzone.Alle spalle il lungo periodo di emergenza sanitaria, tagliato un prestigioso traguardo. Il restyling prevede il rifacimento del manto erboso in sintetico di ultima generazione, l’ammodernamento della pista di atletica, l'abbattimento e ricostruzione delle mura perimetrali pericolanti, non ultimo l'adeguamento dell’impianto di illuminazione. «E’ fondamentale che si riparta dallo sport ed è un progetto molto ambizioso per l’intera città», dichiara, assessore allo sport e politiche giovanili, impegnatosi per il rinnovamento e la fruizione dell’impianto. Un milione di euro il finanziamento erogato dall’«In calendario eventi calcistici e di atletica leggera», assicura il sindaco, fondatore del comitato. «Se togli i sogni, togli il diritto di sognare». La lezione del giornalista e scrittore uruguaianoè sempre valida, pure a Casal di Principe.