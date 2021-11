Compattezza e praticità. Come auspicato alla vigilia da Gabriele Vassallo, l’Anzio Waterpolis bissa il successo di Coppa Italia, e passa anche in campionato, superando il Posillipo 9 -12 (parziali di 2-3, 2-3, 3-4, 2-2). Si gioca non nel tradizionale palcoscenico della Scandone (arena di Fuorigrotta ormai negata alla cittadinanza e agli addetti ai lavori: è un vero scandalo reiterato!) ma a Santa Maria Capua Vetere. Dunque in trasferta. Giganteggia incontrastato Alex Giorgetti con la sua esperienza (già argento olimpico a Londra 2012 e oro mondiale a Shanghai 2011) e la cinquina messa a bersaglio, regalando alla formazione di Roberto Tofani tre punti davvero pesanti in chiave salvezza. I biancazzurri salgono a quota 8 punti in classifica, si aggiudicano uno scontro diretto, distanziano i rossoverdi (+5) e staccano la Rari Nantes Salerno di due lunghezze. Turno decisamente favorevole alla neopromossa presieduta da Francesco Damiani.

Unico vantaggio dei napoletani con Massimo Di Martire in avvio di primo periodo (1-0), poi il 4-4 firmato nel secondo tempo dall’attaccante classe 2000, che metterà a referto un poker, facendosi parare dall’ex canottierino Vassallo (stesso numero 13 e stesso colore di calottina rosso come il collega-dirimpettaio Roberto Spinelli) il terzo rigore di giornata, dopo i precedenti realizzati con freddezza dai cinque metri.

«Ci è mancato il carattere giusto», le dichiarazioni di Roberto Brancaccio al termine della quinta giornata di serie A1. Tante, troppe, le superiorità numeriche non sfruttate a dovere da capitan Paride Saccoia (doppietta e solito urlo liberatorio) e compagni. Federico Lapenna e soci gestiscono senza affanni il vantaggio e conquistano l’intera posta in palio.