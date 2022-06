Il Posillipo dovrà fare a meno di Agostino Somma per almeno 20 giorni

Alla Scandone il girone dei quarti per accedere alle semifinali nazionali under 20. Il Posillipo, allenato da Roberto Brancaccio, affronterà tre partite contro la Rari Nantes Florentia, la Roma Nuoto e la Rari Nantes Sori. Le prime due classificate accedono al turno successivo. Nella formazione rossoverde non sarà disponibile Agostino Somma, che ha subìto un serio incidente di gioco durante una gara del campionato di serie B, ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

«Episodio a dir poco spiacevole avvenuto a pochi minuti dal fischio iniziale, sul punteggio di 0-3, quando il giocatore della Cesport, Vincenzo Di Peso, ha colpito a palla lontana con un pugno al volto il numero 8 Agostino Somma. Un gesto senza alcun motivo, non ravvisato nè dall'arbitro Rogondino nè dal tavolo della giuria e che ha costretto il giovane centrovasca di scuola posillipina a terminare anticipatamente la gara e a ricorrere al consulto ospedaliero». Quanto si legge nel comunicato diramato dal Basilicata, dove l'atleta napoletano classe 2004 gioca come prestito alternativo.

E le immagini parlano chiaro. Il pallanuotista Somma esce dall’acqua con il volto insanguinato, mentre il tecnico Brancaccio richiama a gran voce l’attenzione del direttore di gara (soltanto uno in serie B), il delegato Fin Pascucci e il tavolo della giuria. «Sono esterrefatto e disgustato da quanto accaduto alla Scandone durante la partita Cesport-Basilicata. So perfettamente che il nostro sport non è danza classica ma la violenza gratuita e premeditata non dovrebbe appartenere al nostro sport», spiega Fulvio Di Martire, vice presidente sportivo del Posillipo. «Colpire in modo violento e con il chiaro intento di fare male ad un ragazzo è da vigliacchi. Se il tutto fosse avvenuto in un'azione di gioco, nulla da dire ma sul 6 a 1 al primo tempo, a palla lontanissima, è inaccettabile», prosegue Di Fulvio. «Ancor più deprecabile è l'atteggiamento avuto dalla Cesport, che non si è minimamente degnata di chiedere scusa o quantomeno chiedere informazioni e fornire assistenza al ragazzo infortunato. Il tutto con l'aggravante che il presidente della Cesport è anche consigliere del comitato regionale campano della Fin», afferma Di Martire. «Ho anche provato a chiamarlo personalmente, ma non mi ha risposto al telefono. Il Posillipo farà tutto il possibile per tutelare Somma e per evitare che tali deprecabili azioni possano ripetersi in futuro», conclude Di Fulvio.

Agostino Somma ha riportato la frattura scomposta delle ossa nasali. Il giocatore è stato operato da dottore Facciuto all'Ospedale del Mare. Almeno 20 giorni il tempo di recupero. Al momento è in forte dubbio la convocazione dell’atleta di interesse nazionale per i Giochi del Mediterraneo ad Orano, in Algeria.