Tre punti d’oro. Prevale la linea (rosso)verde in una deserta piscina Simone Vitale. Falcidiato dalle assenze, squalificati Luca Marziali e Andrea Scalzone, e con una panchina corta, partita di grande sacrificio, all’insegna della compattezza, per il Posillipo, che, in rimonta, si aggiudica il derby campano 7-9 (parziali di 1-0, 1-1, 3-4, 2-4) contro la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno.



A denti stretti. Tutto solo in panchina, senza il fido Gennaro Mattiello e il valente Davide Truppa, assistito soltanto dal medico sociale Guglielmo Lanni e dal fisioterapista Silvio Ausiello, in felpa grigia e polo bianca Roberto Brancaccio. Alle sue spalle il presidente Vincenzo Semeraro e il vicepresidente sportivo Antonio Ilario, distanziati di qualche metro in tribuna. Si inizia con 40’ di ritardo. Piccolo giallo. «Rialzo della temperatura» per il difensore napoletano Antonio Picca, allenatosi regolarmente nella seduta mattutina, e fermato in via precauzionale dal dottor Lanni, che non ha riscontrato altri sintomi nell’atleta: il giocatore classe’99 non ha preso parte alla sfida.



Porte chiuse e pubblico assente. Primo marcatore dell’incontro Andrea Fortunato. Tutti i gol dei giallorossi segnati in superiorità numerica. Dismette la felpa, «alla Mazzarri», Brancaccio. Capitan Paride Saccoia impegna Simone Santini sulla sirena.



Nel secondo tempo tiro di rigore guadagnato da Luca Silvestri: griffa il momentaneo pareggio Massimo Di Martire, già protagonista all’andata con la sua cinquina, spiazzando il portiere della Rari Nantes. In calottina numero 8, l’ex Nicola Cuccovillo sigla il 2-1. Si va al riposo.



Terza frazione. Jacopo Parrella innesca l’azione del pari. L’attaccante 2002 ottiene l’uomo in più, Saccoia sforna l’assist per Giuliano Matiello, che capitalizza dopo 56” (2-2). Botta e (tripla) risposta. Il centroboa croato Mislav Tomasic per il 3-2, Julien Lanfranco si scrolla di dosso Marco Elez: bel movimento e ottimo lavoro che vale il 3-3. Raddoppia il mancino Cuccovillo ma replica Mattiello: eurogol (4-4) dalla distanza sotto l’incrocio dei pali. Dura poco il primo vantaggio degli ospiti. A Marco Ricci provvede il capitano giallorosso Andrea Scotti Galletta, che risistema la situazione (5-5). «Annebbiato dalla fatica», Ricci, tutto solo, si lascia ipnotizzare da Santini.



Quarto periodo. Si accende Michele Luongo: staffilata in diagonale (6-5) e pugno destro al cielo per il pallanuotista ligure, dopo l’incrocio dei pali centrato da Mattiello (nella foto di Rosario Caramiello). Azione e reazione. Di forza scarica in rete il 6-6 capitan Saccoia, ultimo acuto del Salerno con Cristian Gandini (7-6). Finale di marca posillipino. Sulla linea del traguardo i ragazzi di Roberto Brancaccio invertono la rotta e strappano una vittoria preziosa in chiave salvezza, dimostrando carattere, orgoglio e lucidità. Sale di gambe, finta il passaggio, chiude di polso, e no look di Giuliano Mattiello 7-7 e tripletta fondamentale della calottina numero 5. La traversa di Tomasic a porta vuota spaventa la retroguardia napoletana. Poi trova il corridoio vincente Massimo Di Martire (8-7) e Lanfranco, a 2’37” dalla sirena, realizza il definitivo 9-7. Le parate di Tommaso Negri blindano il successo esterno.



Commenti. «Partita surreale, decisa da giocate individuali nel finale. Il Posillipo ha avuto più fame, noi non siamo stati bravi a gestire mentalmente tutte le problematiche del pre-gara e non siamo entrati mai veramente in partita», dichiara il coach della Campolongo, Matteo Citro.



«Capolavoro di volontà e prestazione grintosa. Dopo l’iniziale fase di studio, siamo usciti alla distanza e abbiamo fatto nostro il match. Complimenti ai ragazzi per l’impegno profuso: abbiamo acciuffato una vittoria che dà morale», conclude soddisfatto Brancaccio. Inizia così la risalita rossoverde in classifica: a quota 12 e Lazio nel mirino.

