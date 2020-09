Finalmente in acqua. Bisogna andare indietro con la memoria per ricordarsi dell'ultimo match disputato. Alla Simone Vitale i rossoverdi si aggiudicarono il derby con la Rari Nantes Salerno (9-7) il 7 marzo 2020. Poi il lockdown, l'interruzione e la fine anticipata della regular season. A distanza di sei mesi, «salvo imprevisti», formula tanto cara al Governo giallorosso, riparte la nuova stagione clorata.



Si terrà giovedì 1 ottobre (ore 12) al Circolo Nautico Posillipo la conferenza stampa di presentazione della squadra allenata da Roberto Brancaccio, che giocherà la prima partita di serie A1 sabato 3 ottobre alla piscina Scandone (orario ancora da ufficializzare) contro il Quinto, già incontrato di recente nel secondo turno di Coppa Italia.



Nel Salone dei Trofei interverranno il presidente Vincenzo Semeraro, il vicepresidente sportivo Antonio Ilario, quello amministrativo Antonio Parente, il consigliere di settore Gennaro Fiorillo, capitan Paride Saccoia e compagni, che indosseranno anche per il 2020-2021 costumi e calottine griffate B-Personal, azienda diretta da Giancarlo Bosso. © RIPRODUZIONE RISERVATA