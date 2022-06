Il presidente Esposito in merito alla gara Cesport-Basilicata

In merito alla gara di serie B tra Cesport e Basilicata, terminata con il punteggio di 4-16 e disputata alla Scandone, il presidente gialloblu Giuseppe Esposito intende precisare quanto verificatosi nell’impianto di Fuorigrotta.

«Al momento dell’incidente il sottoscritto seguiva lo sviluppo dell’azione, non accorgendosi, come del resto anche l’arbitro, insieme al commissario Fin e all’intero tavolo della giuria, di quanto accadeva al giocatore del Basilicata, Agostino Somma». L’atleta ha riportato la frattura scomposta delle ossa nasali ed è stato operato all'Ospedale del Mare.

«Inizialmente si è pensato ad uno dei numerosi colpi che i pallanuotisti si scambiano all’inizio di ogni azione di ripartenza; solo dopo la partita ho appreso di un colpo che aveva avuto conseguenze più gravi della media, ma certo non rare nella pallanuoto», riferisce Esposito. «Anche dopo aver visualizzato le immagini, non sono riuscito a capire la dinamica del contatto di gioco che ha provocato la lesione all’avversario. Sicuramente si potrebbe trattare di una dinamica poco chiara, che però ha avuto conseguenze più serie», prosegue il numero uno della Cesport. «D’altronde la pallanuoto è sport di contatto. Tale episodio si è verificato sul risultato di 3-0 per il Basilicata, e non sul 6-1 come erroneamente afferma il signor Di Martire».

Inoltre il presidente Esposito tiene a precisare che «il ragazzo, al quale auguro di rimettersi quanto prima e riprendere celermente l’attività sportiva, è stato assistito dal medico della nostra società, con il quale sono rimasto sempre in contatto. Personalmente ho incaricato il mio dirigente di seguire e garantire il primo soccorso, come imposto dalla normativa, ma soprattutto dalla coscienza. Quindi garantire tutto il necessario prima di lasciare il campo gara per affidarlo alle cure ospedaliere per una visita specialistica». E poi «come se non bastasse, il giorno successivo, mi sono personalmente interessato attraverso il mio tecnico, che ha contattato di persona l’allenatore della squadra avversaria, il Basilicata, per sincerarmi delle condizioni del ragazzo, esprimendo tutta la mia solidarietà», riferisce.

Esposito aggiunge altre considerazioni. «Ritengo che nelle dichiarazioni rilasciate ci sia un secondo fine e pretestuosamente sia stato utilizzato questo episodio per un attacco alla Cesport ed alla Federnuoto. Non capisco come si possa scrivere che la Cesport non abbia fornito assistenza al ragazzo. Oltretutto non si comprende come un dirigente di una società diversa da quelle che giocavano possa attaccare mediaticamente una società e gettare fango sulla stessa, oltre che sulla Federazione italiana nuoto».

«Dispiace vedere tanta voglia di scontro da parte di alcuni dirigenti sportivi. Forse è utile sapere che, mentre loro cercavano la rissa verbale con minacce ed insulti, come si vede chiaramente nel video, i dirigenti e i medici della Cesport Italia si occupavano delle condizioni del ragazzo, al quale va tutto il nostro affetto paterno», afferma il patron gialloblu.

«Condanno nella maniera più assoluta ogni episodio di violenza gratuita, che nulla a che fare col nostro sport; quella violenza gratuita che qualche anno fa si è verificata ai danni di un atleta della Cesport. La stessa situazione a parti invertite», sostiene Esposito. «Ovvero un giocatore della stessa società del dirigente che oggi vuole lo scontro mediatico, in prestito alternativo proprio come stavolta, colpiva all’orecchio un nostro giocatore, procurandogli la rottura del timpano ad una settimana dai playoff per l’accesso in serie A2. Nessuna delle due società, quella che concedeva in prestito (la stessa di oggi) e quella che era impegnata contro la Cesport, si è scusata per l’accaduto».

«Nell’augurarsi che tali incidenti non si verifichino in futuro, la Cesport Italia ribadisce la vicinanza al ragazzo infortunato, con l’auspicio che questi sterili e non veritieri attacchi mediatici nei confronti della società che presiedo possano terminare qui», conclude il presidente Esposito.