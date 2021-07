Il pugno di Adam Doumbia al razzismo e le vittorie per l'integrazione sociale

C’è chi si inginocchia come il belga Romelu Lukaku, chi alza il pugno al cielo come i velocisti statunitensi Tommie Smith e John Carlos a Città del Messico (16 ottobre 1968). Gesti simbolici ed evocativi a supportare la battaglia per i diritti civili. E chi come Adam Doumbia, ivoriano classe 1999, boxa all’ombra del Vesuvio, per realizzare i suoi sogni. Richiedente asilo, da tre anni in Italia, ex attaccante del Napoli United (nella stagione 2017-2018 con la denominazione Afro-Napoli United), in otto mesi di pugilato ha già evidenziato doti fisiche e tecniche importanti. Si allena alla Leone Fazio, dove «si forma l’uomo, poi l’atleta, infine il pugile», con il maestro Rosario Colucci, il tecnico di Assunta Canfora, la «firewoman» della boxe napoletana, che ha sfiorato di un soffio il pass per le Olimpiadi di Tokyo, sparring di Myriam Da Silva (1984 – 69 kg) e Tammara Thibeault (1996 – 75 kg), due boxeur canadesi che parteciperanno ai Giochi nipponici.

APPROFONDIMENTI SPORT Napoli capitale dell'integrazione con le vittorie sul ring di...

Non si è fermato mai Doumbia, neanche durante il ramadan. Esordio vincente sul ring, guantoni rossi, dello stesso colore del suo completo. Ha conquistato il titolo di campione regionale. Un buon inizio, che lascia presagire un avvenire certamente all’insegna dello sport. «Si è avvicinato al pugilato grazie ad un mio ex allievo, Ciro Longo, conosciuto sul luogo di lavoro. Adam sogna di diventare campione nei professionisti», racconta Colucci. Alle spalle un vissuto difficile, è andato via dalla Costa d’Avorio, per cercare un futuro migliore. Integrazione, lavoro e sport per superare barriere culturali spesso insormontabili. «Le prospettive ci sono, avanti tutta», auspica fiducioso il maestro Colucci.

«Lo sport deve essere considerato un diritto di tutti, indipendentemente dalla propria origine etnica, dalla propria nazionalità, dal proprio credo religioso, ed è riconosciuto come uno strumento eccellente per l’integrazione delle minoranze e dei gruppi a rischio emarginazione sociale», commenta il consigliere nazionale dell’Acsi, Eduardo Improta. «Un plauso al maestro Rosario Colucci, che ha accolto nella sua palestra Leone Fazio il giovane Adam Doumbia, arrivato dalla Costa D’Avorio. Lo sport è una spazio aperto, in cui ognuno può sentirsi accolto, valorizzato, guidato nel suo percorso di sviluppo, educazione e salute ed è un efficace veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale, che favorisce la costruzione di una società multiculturale, inclusiva e integrata. La diffusione, la pratica e l’implementazione di attività sportive a favore di stranieri migranti, –conclude Improta-, mira ad offrire un più ampio percorso di inclusione sociale e culturale e contrastare le forme di intolleranza e discriminazione razziale. Integrarsi con lo sport è la vittoria più bella».