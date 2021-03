Davide Piovesana, Emanuele Lobascio, Nando Chierchia, Federico Ceccarino. Dal giovane, ma coriaceo prodiere Davide (bowman), al più esperto capovoga Federico (strokeman), passando per la seconda e la terza voga Emanuele e Nando, già all’unisono con Federico, vincitori del campionato italiano 2019. I quattro portacolori del Posillipo che hanno sbancato le prove delle due specialità selettive ( 2- e 4-) per il Memorial d’Aloja la regata Internazionale che si terrà a Piediluco il 18 aprile prossimo.

Nelle regate di sabato successo nel due senza di Chierchia e Ceccarino su di un campo umbro caratterizzato dal forte vento e da 42 equipaggi partecipanti. Lobascio-Piovesana incappano invece in una boa che spegne le loro velleità. Il tempo di riposare ed i due 2- posillipini diventano un quattro senza imprendibile. In batteria mettono agevolmente nella loro scia Murcarolo, Ravenna, Fiamme Gialle e Pescate. Il vento non placa e nella semifinale i coriacei posillipini domano nell’ordine: Ravenna, Sampierdarena, Varese, Pescate, Cus Ferrara, Aniene, Firenze.

L’altra semifinale viene vinta dal misto Crv Italia/ CC Napoli. La finale sotto gli occhi attenti della direzione tecnica Federale Franco Cattaneo e del commissario della squadra junior Valter Molea. La partenza è la gara nella gara recita la dottrina del dott. La Mura, e così è stato.

Già ai 250 metri Posillipo avanti, il vento forte non aiuta la direzione nel primo tratto, la gara è lunga; Ceccarino impone un buon passo di gara sostenuto in acqua e con palata adeguatamente lunga contengono gli attacchi avversari. Al passaggio ai 1500m sono fuori dal gruppo e tenacemente non cedono il passo lasciando l’equipaggio della Ravenna, giunto secondo, dietro di una imbarcazione. Sesto l'equipaggio misto napoletano Italia/CC Napoli.

