Il ritorno sul ring di Daniele Iodice in difesa del titolo italiano di K-1: «Pronto alla sfida»

«Sarà una vera battaglia contro un avversario di livello ma non vedo l'ora di salire sul ring. Sono pronto alla sfida», parola di Daniele Iodice. L'atleta napoletano originario del Rione Traiano è carico in vista del prossimo match. E non potrebbe essere altrimenti considerato ciò che lo aspetta. Il prossimo sabato, 11 febbraio, Iodice combatterà per difendere il titolo italiano di K-1 (categoria 66.800 chilogrammi), disciplina delle arti marziali che mixa Karate, Kempo e Kickboxing.

L'incontro si disputerà all'interno dell'evento "Sanpe top Fighting" e si terrà presso le terme San Pellegrino di Bergamo. Il suo rivale sarà Andrea Arioli che combatte per il Top Team Fighting della città lombarda. Iodice, invece, si allena da sempre alla Pro Fighting Napoli Club, associazione sportiva dilettantistica fiore all'occhiello proprio per le arti marziali. Un'eccellenza nel panorama locale e nazionale. «Per prepararmi a questo incontro sono stato costretto a interrompere gli studi - ha spiegato Iodice - sarebbe stato impossibile conciliare lo sport con l'università e il lavoro».

Gli allenamenti in vista del match sono stati duri e senza sosta: «Mi sto allenando due volte al giorno, due sessioni di preparazione da incastrare con gli impegni lavorativi». Iodice, oltre ad essere un atleta, è anche allenatore: sta formando bambini e giovani nel mondo delle arti marziali. «Il fatto di dover difendere il titolo fuori casa mi stimola ancora di più nel fare bene - ha detto Iodice - Darò il massimo per la mia famiglia, la mia città, il mio staff e tutti coloro che da sempre mi sostengono».