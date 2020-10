Tutto fermo il rugby nazionale e regionale. Preso atto dell’evoluzione della pandemia da Covid-19 delle ultime settimane, la federugby ha deliberato di rinviare l’attività agonistica dei Campionati Nazionali e Regionali Seniores e Juniores, maschili e femminili.

«La delibera - è scritto in una nota - è stata assunta, in coerenza con le determinazioni che hanno guidato il Consiglio Federale FIR sin dall’insorgere della crisi epidemiologica, a tutela della salute dei tesserati, delle loro famiglie, delle Società e del movimento rugbistico italiano tutto».

L’avvio e la ripresa dell’attività agonistica 2020/2021 sono riprogrammate come segue: Serie A Maschile e Femminile Girone 1, 2 3 e 4: 22 novembre; Serie B e Serie C Girone 1: 29 novembre. Tutte le altre attività, organizzate dai Comitati Regionali – Serie C Girone 2, U18 Elite, U18 Regionale, U16 M/F, U14 M/F, Coppa Italia Femminile – avranno inizio il 6 dicembre, analogamente alle attività propaganda e amatoriali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA