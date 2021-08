Stadio San Francesco, nuovo look: da oggi anche gare di atletica ufficiali

S'è tenuta questa mattina la conferenza stampa di fine lavori per il restyling dello stadio San Francesco di Nocera Inferiore. L'impianto, finora utilizzato solo per il calcio e come “appoggio” per i podisti locali, potrà ospitare anche gare ufficiali di atletica leggera, a carattere nazionale, organizzate dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

L'intervento ha previsto in primis un abbassamento del terreno di gioco al livello dell'anello di tartan, anch'esso riqualificato. Sei le corsie a disposizione per le gare di velocità e fondo. Tante le novità: sono state riqualificate le due pedane di salto in lungo e triplo; sono state poi create le pedane per lancio del giavellotto, getto del peso e lancio del martello (con relativa recinzione; completata anche la pedana per salto in alto e salto con l'asta, dotate di una sola corsia ma di due aree per i materassi di salto.

Finanziato per due terzi circa dal Coni e per la restante parte dal Comune di Nocera Inferiore, il lavoro di riqualificazione ha previsto anche l'installazione di faretti a led per tutto l'anello della pista di atletica, dotata di opportuni cordoli e opportuna segnaletica ufficiale World Athletics per le varie discipline.