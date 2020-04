LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tempo di riconoscimenti per il Reale Yacht Club Canottieri. Anche se non si regata, bloccati dalla pandemia del coronavirus, è stata ufficializzata la classifica a punti della stagione agonistica 2019 del. Balzo in avanti di 18 posizioni del club bianco blu di, chesi piazza al sedicesimo posto nella graduatoria nazionale. Il Savoia è anche il primo circolo campano e il quarto del Sud per i risultati conseguiti lo scorso anno, alle spalle soltanto di Windsurfing Club Cagliari (primo nella classifica nazionale), CCR Lauria Palermo (quarto) e Club Nautico Arzachena (tredicesimo).«La sezione - spiega il ​Il presidente Fabrizio- è nata un po’ come un esperimento del Circolo per avvicinare il maggior numero possibile di ragazzi allo sport. Oggi vanta buonissimi numeri e siamo felici che nei mesi scorsi la pluricampionessa del mondo e olimpionicaci abbia scelto per un clinic organizzato insieme alla V Zona Fiv. Vederla sulla tavola nelle acque del golfo ha dato a tutti grande entusiasmo, entusiasmo che si è concretizzato poi nei risultati conseguiti sui campi di regata. La nostra è una squadra molto affiatata e lo sono anche i genitori, ogni tappa viene vissuta con grande allegria e serenità ed è forse questa la cosa più bella». La squadra agonistica windsurf è composta da Savoia Antonio Quarto, Maria Chiara Sasso, Alberto Finamore, Filippo Gomez, Alessandro Zarone, Mario Panderese e i due fratelli Andrea e Lorenzo Gribaudo.