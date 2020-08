L’appuntamento clou della stagione velica sta per accendere il semaforo verde. Parte il Campionato Italiano Orc di Gaeta, in scena da domani, 26 agosto, a sabato 29. Un evento voluto da UVAI e FIV, che segna il ritorno delle regate d’altura in Italia e come ogni anno assegnerà gli scudetti della vela. Tanti i motivi di interesse: si tratta di un primo grande evento dopo il lockdown e in acqua ci saranno alcuni dei più forti equipaggi italiani che si sfideranno in uno dei campi di regata più belli d’Italia con condizioni che potrebbero promettere spettacolo. Gli iscritti sono 57, che verranno divisi in due gruppi. Molto Savoia al via. A rappresentare il circolo bianco blu di Santa Lucia del presidente Fabrizio Cattaneo della Volta sarà una delle favorite alla vittoria finale, Macchia Mediterranea, il Tp52 dell’armatore Giampiero Russo con a bordo velisti come ​Paolo Scutellaro, Francesco De Vita e il vicepresidente sportivo del Savoia, Enrico Milano.

Riflettori accesi anche su altri due scafi che regateranno con il guidone bianco blu: TeS, l’M37 di Tommaso Di Nitto con Raimondo Cappa; e La Cage aux Folles, l’Xp33 di Mario Bellotti e Fabio Cosentino.

A Gaeta sono presenti inoltre il consocio del Club, Fabio Curcio, a bordo di Niente Male di Pippo Osci e Riccardo Calcagni; e i giovani velisti Mario Prodigo e Tommaso Maria Maglione, che difenderanno i colori di Scugnizza di Enzo De Blasio. Il programma del Campionato Italiano Orc 2020 prevede regate da mercoledì a sabato.

«Tutti noi appassionati di vela - afferma Fabrizio Cattaneo della Volta, presidente del Circolo Savoia -dobbiamo ringraziare gli organizzatori e il primo cittadino di Gaeta per lo sforzo organizzativo messo in atto. In questo difficile periodo storico, una manifestazione tanto importante può rappresentare una vera e propria rinascita per il movimento velico italiano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA