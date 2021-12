Settebello del futuro. Insieme esultarono quella domenica (14 luglio 2019) a Fuorigrotta, insieme si sono ritrovati a Madrid. Dalla Scandone, dove hanno messo al collo la medaglia d’oro alle Universiadi 2019, alla leggendaria piscina M86, dove, chi li ha preceduti in azzurro, come il commissario tecnico Sandro Campagna e il suo vice Amedeo Pomilio, conquistò l’argento iridato al termine di otto tempi supplementari contro la Jugoslavia. Correva l’anno 1986. A distanza di 35 anni il centroboa di Prato, Lorenzo Bruni, il centrovasca di Savona, Jacopo Alesiani, l’attaccante del Posillipo, Massimo Di Martire, e quello salernitano Mario Del Basso, ex Canottieri Napoli, hanno sfidato la Spagna.

Nell’ultimo impegno internazionale del 2021 hanno prevalso le furie rosse 20-16 (4-3, 4-5, 6-4, 6-4), ma si sono messi in luce il posillipino Di Martire e il giocatore del Palermo Del Basso, entrambi autori di una doppietta, mostrando pubblicamente le loro doti balistiche.

«E’ bello giocare e segnare con il Settebello», spiega il classe 1998, alla sua seconda presenza in Nazionale maggiore, dopo l’esperienza maturata a Zagabria contro la Croazia. «Si tratta di un punto di partenza e bisogna cercare di migliorarsi sempre», avverte Del Basso.

«La sfida con la Spagna poteva andare meglio, abbiamo preso troppi gol e c’è da lavorare sicuramente su questo aspetto», osserva il player del Telimar. «In attacco è andata decisamente meglio: abbiamo realizzato comunque 16 reti», conclude Del Basso. Avversario di turno Alberto Barroso, ex pallanuotista dell’Acquachiara, artefice di una tripletta. Arrivederci al 18 gennaio 2022: esordio in World League contro la Serbia.