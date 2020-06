Muscoli e cervello. Profuma d’amore il rinnovo di Giuliano Mattiello, atleta dallo straordinario valore. Imprevedibilità e fantasia al servizio del Posillipo. Scaltro nelle giocate, rapido nelle esecuzioni. Modalità combat. Centrovasca classe’92, anno fatidico delle Olimpiadi di Barcellona.



Sì. «Ci siamo scelti a vicenda, il Posillipo è la mia casa». Basta questo per comprendere la cifra distintiva del pallanuotista rossoverde. Attaccamento e appartenenza. Feluca numero 5, da ambasciatore della napoletanità.



Percorso. «Esordio 17enne in A1. Sono trascorsi quasi 11 anni da quel giorno. E ricordo benissimo la prima gara nella massima serie: fu durante la finale scudetto (ultima del Posillipo) contro il Recco (già stellare) a Punta Sant’Anna. Emozione unica, direi indescrivibile», racconta la calottina di Fuorigrotta.



L’ora del rinnovo. «Spero sia un anno di rivincita. Il Posillipo merita di rilanciarsi e ripartire alla grande. La società è attiva sul mercato e sta lavorando, per costruire una squadra forte», ammette Giuliano, che ha rifiutato la consistente proposta del Telimar Palermo.



Posillipo emblema di Napoli. Unica squadra cittadina in serie A1, un patrimonio da salvaguardare, una realtà da tutelare anche da parte del Comune e della Regione Campania. Fucina di talenti e di campioni. Posillipo casa dello sport all’ombra del Vesuvio.



Ambizioni. «Il mio desiderio è riportare il Circolo ai vertici della pallanuoto. Sognando, un giorno non molto lontano, di vincere il tricolore. Emozioni che purtroppo, almeno per ora, ho vissuto soltanto da tifoso rossoverde». Non nasconde i suoi propositi Mattiello, fiducioso nel progetto tecnico imbastito da Roberto Brancaccio.



E già circola negli ambienti rossoverdi il seguente slogan. «Make Posillipo great again». Un’idea di sport che va oltre la bellezza. With love, always.





