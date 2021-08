Tempo di saluti e ringraziamenti. Si affida a Facebook Luca Silvestri per esternerare la sua avventura quasi decennale con il Posillipo. Per il difensore classe 2002 si aprono le porte della Westcliff University. Da qui la lettera scritta di suo pugno.

«Nove lunghi anni sono passati da quel giorno in cui ho indossato per la prima volta la calottina rossoverde. Ricordo come fosse ieri l’emozione del primo allenamento in piscina e ancora mi viene la pelle d’oca», scrive il pallanuotista napoletano. «Il Circolo mi ha accolto quando ero solo un bambino insicuro e con tutte le paure del mondo. Mi ha supportato in ogni momento difficile, redarguito ad ogni errore e gratificato e premiato ad ogni successo, sia sportivo che di vita».

Bilancio partenopeo e futuro a stelle e strisce. «E' arrivato il momento, doloroso ed insieme eccitante, di uscire dalla porta dove quel bambino entró nove anni fa, con la consapevolezza di ciò che è stato e con la certezza di essere diventato un uomo che sta per affacciarsi ad un nuovo mondo».

Legame e debito di riconoscenza. «Penso che un infinito grazie sia la parola da me più sentita! Grazie a tutti gli allenatori con cui ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare duro e che in tutti questi anni mi hanno insegnato i veri valori dello sport e soprattutto della vita al di fuori della piscina. Grazie a tutti i dirigenti che mi hanno accompagnato in questi anni, facendomi crescere nel mito, nella tradizione e nei successi di questo storico circolo. Grazie soprattutto a tutti i miei compagni di squadra, che tutt’oggi sono per me come dei fratelli, con i quali ho avuto l’onore di gioire per le vittorie e di piangere per le sconfitte», prosegue Silvestri.

Cuore rossoverde. «Il Posillipo mi ha dato tanto, e nel mio piccolo spero di essere riuscito anche io a dare qualcosa di importante per questi meravigliosi colori. Di un cosa sono certo: il Posillipo sarà per sempre casa mia ed il mio cuore sarà per sempre rossoverde, e chissà, magari un giorno indosserò di nuovo quella calottina e proverò ancora una volta le stesse emozioni che ho avuto per questi nove anni», conclude.

«Saluto tutte le persone che mi sono più a cuore, amici e familiari, ci vediamo presto!», Luca (per gli amici Schizzo). Dagli Stati Uniti il pensiero certamente non mancherà per il suo Posillipo.