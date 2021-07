Gloria a cinque cerchi. Non fa mistero di inseguire il suo sogno Alessandro Velotto, in forma per la 32esima edizione estiva delle Olimpiadi di Tokyo. «Partenza domani per il Giappone», racconta il pallanuotista di Ponticelli, una certezza ormai del Settebello e del Recco. «Golden Boy» protagonista con la corazzata ligure in Serbia: il classe 1995 ha messo in bacheca la Champions League. Esultanza originale e indimenticabile: il pugno sinistro alzato al cielo di Belgrado ad immortalare il successo.

Intende vivere nuove emozioni il talentuoso giocatore nella competizione più attesa, slittata di un anno causa pandemia da Covid-19. «C'è il giusto mix tra sorrisi e concentrazione», spiega l’atleta tesserato per l’Esercito italiano. Dal Vesuvio al monte Fuji, da Rio 2016 a Tokyo 2020ne. «E’ la mia seconda olimpiade, punto a migliorare il terzo posto di 5 anni fa». Indelebili lacrime di gioia in Brasile, allora debuttante ma vincente.

«Ci apprestiamo a vivere un’olimpiade diversa, soprattutto per le regole stringenti che dovremo rispettare», ammette il difensore azzurro dal nutrito palmares (bronzo agli Europei nel 2014, argento in World League nel 2017, svariati titoli giovanili vinti con la Canottieri Napoli, scudetto e due Coppe Italia con il Recco). «Con la giusta tenuta mentale e solidità potremo riuscire a dire la nostra», assicura fiducioso Velotto, campione del mondo nel 2019 a Gwangju, in Corea del Sud, nonché iridato con la Nazionale under 18 a Perth nel 2012 e con l’under 20 in Ungheria nel 2013.

Ambizioni e desideri. «Nella valigia metto sogni, energia, tutto il lavoro e i sacrifici fatti, l’esperienza di questo quinquennio, ovvero un ciclo olimpico allungato», conclude ottimista il Collare d’oro al merito sportivo. Italia inserita nel girone A e prima gara in programma per il Settebello del commissario tecnico Sandro Campagna domenica 25 luglio contro il Sudafrica (ore 3) al Tatsumi Waterpolo Centre. Due giorni dopo, martedì 27 luglio (ore 8.30) con la Grecia, poi gli Stati Uniti giovedì 29 luglio (ore 7). Sabato 31 luglio contro i nipponici padroni di casa (ore 11:20) e lunedì 2 agosto contro l’Ungheria (ore 3). Road to Tokyo con un sogno a cinque cerchi da realizzare. Pronto a dare il suo contributo Alessandro Velotto e a portare Napoli in alto, dove merita.