La gioia della ripresa. Nel tiro a segno si reputano indispensabili lucidità e fermezza. Freddezza e tempra serviranno anche nella. Intende recuperare la prospettiva e ristabilire la capacità di guardare oltre il, atleta napoletano di interesse nazionale, che non vede l’ora di ricominciare. «Prima i controlli del caso e poi l’interpretazione di decreti e linee guida. Bisogna attendere l’apertura del poligono in. E’ ancora presto. Spero vada tutto a regime nella prossima settimana».Quarantena. Un video di solidarietà per la, tabelle e programmi come workout. «Svolgiamo sedute collettive di preparazione fisica, naturalmente a distanza, e sedute con la psicologa dello sport». Giornate scandite con esercizi a corpo libero, scatti a secco e lavoro in bianco. Come compagno di viaggio il simulatore di tiro (), collegato al pc, per analizzare i dati. «Ho stampato su un foglio A4 il bersaglio: distanza da regolare in base allo spazio a disposizione», spiega Di Martino, che non molla la presa.Dottore. Titolo in tasca. «Mi sono laureato alla triennale in Economia aziendale all’con una tesi dal titolo “Importanza delle vie aeree nel tiro a segno e presenza del tiro a segno in Campania”. Mi sono iscritto alla magistrale in Management dello Sport, approfittando del», racconta lo shooter partenopeo del. Analizzata la ricaduta dellein termini economici e pubblicitari, marketing e comunicazione i punti nevralgici. «Sarà ricordata come l’edizione dei record. Mai in passato, almeno in, l’Universiade aveva collezionato numeri così importanti a partire da quello di atleti e delegazioni partecipanti. La 30esima edizione estiva lascia in eredità un lungo elenco di impianti sportivi rinnovati in tutta la», sottolinea Di Martino.Riscontro positivo. «Tiro a segno (così come il tiro a volo) disciplina non presente a2017, inserita dalnella kermesse del 2019. Le gare di tiro a segno disi sono svolte presso il padiglione 3 dellacon quasi 300 atleti provenienti da tutto il mondo. Capienza massima di 200 posti a sedere e sold out in tutte le giornate di gara, vendendo circa 1000 biglietti. Picco di tickets e share televisivo registrato il 9 luglio, quando l’Italia ha conquistato il bronzo nella pistola mista. Le Universiadi di Napoli 2019 hanno portato un incremento di spettatori, aumentando la curiosità nei confronti del tiro a segno da parte dei giovani, che si sono iscritti numerosi presso le varie sezioni della Campania».Giochi di luglio. E’ già volato un anno da quello strepitoso successo. Indelebile l’abbraccio con, campione olimpico, detentore dei record italiani di pistola aria compressa, Collare al merito sportivo (ha partecipato a quattro Olimpiadi, ottenendo un oro ed un bronzo ad Atlanta nel 1996), tecnico che seguì l’impresa del duo Di Martino –. «Due i ricordi principali. La cerimonia d’apertura del 3 luglio è stata veramente uno spettacolo incredibile. Entrare alloda napoletano e tifoso delè stato bellissimo. Fantastico sapere che sugli spalti c’erano amici, familiari, parenti. Organizzazione perfetta. Siamo stati gli ultimi ad entrare. Ancora oggi mi vengono i brividi».«Manifestazione che all’inizio sembrava quasi impossibile da fare a Napoli poi nel giro degli ultimi tre mesi si è organizzato un evento straordinario», prosegue. «E poi il giorno della medaglia nel mixed team dai 10 metri. La gente che seguiva altre discipline, richiamata dal tifo festante, è intervenuta per vedere cosa stesse accadendo. E’ stata una bella vetrina per il tiro a segno. Non mi è mai capitato di sparare con un tifo così assordante, un privilegio trovarmi in quella situazione unica ed emozionante. Ricordi che mi porterò a vita».9 luglio 2019. «Giornata bagnata, giornata fortunata». Unico giorno di pioggia. A godersi lo spettacoloIl 2020 doveva essere l’anno delle Olimpiadi, sarà annoverato come l’anno del, dell’emergenza sanitaria che ha fatto saltare l’appuntamento nipponico. «Era il minimo rinviare le Olimpiadi di un anno. Calendario internazionale rivoluzionato dalla pandemia. Sogno: sarebbe la mia prima competizione a cinque cerchi. Obiettivo della vita partecipare ad un’Olimpiade. Mi giocherò le mie chances. Carta da conquistare e pass da staccare», afferma fiducioso Dario.Tutto da riprogrammare post. «Si riparte da zero». Mente libera da pensieri. Scalpita. «Possiamo ripartire in totale sicurezza. Rischio contagio basso ma bisogna agire sempre in sicurezza. Il poligono di Napoli è moderno e grande. Il nostro uno sport individuale: non abbiamo contatti», specifica il tiratore classe 1995 (nato nel giorno di– 19 settembre), che ha già chiaro il suo futuro. «Intraprendere la carriera dirigenziale: mi affascina molto lo sport, una passione sin da piccolo. E poi ho avuto la fortuna di assistere all’organizzazione delle Universiadi tramite il competition managere il technical delegate: ho apprezzato il loro impeccabile sforzo. Se ci ripenso, da applausi. Così come l’intervento magistrale dell’Unione sul campo».E un ultimo desiderio. «Mi farebbe piacere partecipare nuovamente ad una gara internazionale a Napoli. In via Campegna vinsi ilnel 2009», conclude Dario Di Martino. Il bronzo universitario nel 2019. All’ombra del Vesuvio già lo chiamano «il tiratore scelto degli anni dispari».