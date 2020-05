Ultimo aggiornamento: 18:58

La Federazione Italiana ha reso noto l'elenco degli atleti di interesse nazionale che dal 26 aprile possono riprendere gli allenamenti agonistici. Nutrito il guppo di campani inseriti nell'elenco.Si parte dagli atleti di interesse olimpico che potranno allenarsi direttamente presso il centro federale di Roma e ovviamente dal capitano della nazionale di combattimento il salernitano di Mercato San SeverinoRoberto Botta in azioneCon Botta riprenderà gli allenamenti anche il napoletano, già medaglia di bronzo alle Olimpiadi Giovanili 2018 tenutesi a Buenos Aires. Entrambi gli atleti sono oggi in forza al Centro Sportivo dell'Esercito.Potrà allenarsi, invece, presso la società di appartenenza l'altro bronzo olimpico giovanile 2018 la napoletana. Susy, con le dovute accortenze, si allenerà con il compagno di squadra, agli ordini del maestro Gennaro Buonocore del Olimpo Futurama Taekwondo.Si allenerano coi propri maestri anche i napoletani, rispettivamente a Giugliano in Campania con i maestri Antonio e Giuseppe Napolano tecnici del Centro Canguro, e a Bacoli con la Squadra Mediterranea del maestro Vincenzo De Meo. Tutti questi atleti fanno parte della squadra seniores di combattimento.Di interesse nazionale, anche diversi juniores.Con Adda, infatti, potrà allenarsi il più giovane; Cennamo e De Rosa invece ritroveranno il mondragonesee il napoletano. Si allenerà ad Atripalda presso l'Accademia del Taekwondo D'Alessandro, invecea Mondragone tornerà a calciareagli ordine del maestro Gennaro Pengue, che dovrà letteralmente farsi in due e allenare nella specialità delle forme la sorella campionessa. Infatti, il Taekwondo ha indicato gli atleti di interesse nazionali anche relativi alle specialità di Forme, Freestyle e Parataekwondo; atleti, come Martina, che hanno già vinto titoli continentali e ottenuto ottimi piazzamenti a tornei internazionali ed iridati. Di questi atleti, ben tre sono di Casoria e allievi del maestro Pietro Pinga della Han Taekwondo Academy:. Ad Albanella (Salerno), si allenerà, altro plurimedagliato atleta specialista nelle forme. Tornerà ad allenarsi col maestro Nicola Fusco, il vice campione del mondo e campione europeo di parataekwondo in caricaPer tutti quanti loro, la Fita evidenzia come la graduale ripresa delle attività sportive si dovrà svolgere garantendo le prioritarie esigenze di tutela della salute e della sicurezza, consentendo le sessioni di allenamento degli Atleti nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. La stessa Federazione Italiana Taekwondo ha predisposto le «Linee Guida per lo svolgimentodell'attività sportiva del Taekwondo in sicurezza durante la fase 2 di emergenza Covid-19», considerato il DPCM del 26 Aprile 2020, nonché le linee guida emanate dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport.Ovviamente per gli atleti di forme, freestyele e parataekwondo l'allenamento sarà più facile, dovendo rispettare due metri di distanza e avere quattro metri quadrati disponibili per ciascuno. Gli agonisti del combattimento, potranno allenarsi sulla condizione fisica, sul potenziamento ma per il momento non potranno assolutamente combattere.