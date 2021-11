Il Tc Vomero vola nei playoff per la promozione in serie A1

Magic moment per il tennis campano. Arriva l’ingresso nei playoff per la promozione in A1 del Tennis Club Vomero, dopo l’ingresso nelle semifinali scudetto di A1 del New Torre del Greco. Il club collinare ha compiuto l’impresa vincendo 5-1 con il Viserba a Rimini, conquistando il terzo posto utile per qualificarsi ai playoff e domenica prossima si giocherà la promozione tra i grandi del tennis italiano nel primo spareggio in trasferta (domani il sorteggio del tabellone a Roma), mentre le finali sono in programma il 5 e il 12 dicembre. Le vittorie per il Vomero del presidente Dino Causa e del ds Fabrizio Sbriglia sono arrivate in singolare da capitan Mariano Esposito (su Bartoli 6-1 6-4), da Giuseppe Caparco (in rimonta su Di Perna 2-6 6-4 6-3) e dall’italo-argentino Facundo Jaurez (7-5 6-1 a Canini, con stop in singolare solo per l’olandese Haase contro Mazza, 6-2 6-4; poi due successi in doppio che hanno sancito il colpaccio vomerese con Caparco-Esposito su Di Perna-Zanni 6-4 6-1 e Haase-Juarez su Mazza-Bartoli 6-2 6-2. In squadra a Rimini anche le promesse vomeresi Peppe Pazzi, Filippo Sbriglia e Ciro Peluso.