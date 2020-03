Strapotere Real San Giuseppe. Uno derby spettacolare, uno spot per il calcio a 5 campano. Il Futsal Fuorigrotta prova immediatamente a ripartire, dopo il ko rimediato al PalaCoscioni (7-2). Mercoledì 4 marzo al PalaCercola (ore 19.30) c’è la Lazio, nell’anticipo del 22esimo turno di serie A2.



Analizza la sconfitta con la capolista il tecnico Fabio Oliva. «Sono molto arrabbiato più che amareggiato. Sbagliato l’approccio al derby. Conosco il valore dei miei ragazzi. Avevamo di fronte una grande squadra, come testimonia il percorso del San Giuseppe in campionato. Fuorigrotta spento e senza cattiveria».



Dal possibile -4 in classifica alle 10 lunghezze di distacco nel girone B. «Il nostro un passaggio completamente a vuoto. Il San Giuseppe ci ha messo subito sotto, creandoci delle difficoltà. Mi aspetto una reazione soprattutto mentale. Dobbiamo rimetterci subito in riga», auspica il coach napoletano.



Capitan Fernando Perugino e company saldamente al secondo posto, con un margine di +14 sull’Italpol. «Il Real San Giuseppe ha preso le distanze nel primo tempo (3-0). Abbiamo disputato una pessima prima frazione. I gialloblu sono stati superiori e hanno dimostrato di essere la formazione più forte e attrezzata. Ma su questo non c'erano dubbi», continua Oliva.



Corsa promozione e Coppa Italia. «Dispiace, perchè avrei voluto una partita diversa dai miei ragazzi e così non è stato. Final Four in programma il 13 e 14 marzo e poi c'è un campionato che ci porterà ai playoff: dobbiamo arrivarci nel migliore dei modi, tutti insieme», conclude Oliva. Nulla è compromesso. © RIPRODUZIONE RISERVATA