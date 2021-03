Carattere e coesione. Non tradiscono le attese gli atleti di Campania 2000, abili a superare infortuni, inconvenienti e avversari. Subito in luce ad Ancona con un terzo posto interessante. «Siamo felici, perché abbiamo chiuso la prima prova a 6 decimi dalla seconda Pro Lissone e a 7 decimi dalla capolista Junior 2000», racconta il capitano Manlio Massaro. «C’è rammarico per l’infortunio di Luciano Tartaglione, il più giovane della squadra. Non è stato facile. Da segnalare la prestazione di Emidio Della Pietra, che si è fatto trovare pronto alla sbarra e al cavallo con maniglie», ammette il classe 1993.

APPROFONDIMENTI SPORT Il terzo posto di Campania 2000 al campionato nazionale di ginnastica

Il campionato nazionale è appena iniziato, non proprio come speravano i napoletani alla vigilia. «Buona la prima. I tecnici Massimiliano Villapiano, Antonio Scardapane e Marco Castaldo sono soddisfatti: abbiamo margini di miglioramento. Cercheremo di lavorare duro tre settimane in previsione di Siena e poi daremo il tutto per tutto al PalaVesuvio». Intatte le chance di promozione in serie A2 del sodalizio di Fuorigrotta.

Settimi, invece, Christian Zammillo, Giuseppe Fiorinelli, Andrea D’Alessio, Giuseppe Cascone e Dario Albano, guidati da Angelo Radmilovic. Per il C.G.A. Stabia saranno determinanti i verdetti delle prossime gare, in programma il 27 e 28 marzo in Toscana e il 9 e 10 aprile a Ponticelli, per tentare di agguantare il tanto desiderato sesto posto, che garantisce la permanenza in cadetteria.

Impegnata in serie A1 la Ginnastica Salerno di Juliana Sulce, che parteciperà con la squadra maschile e femminile. Al PalaBancoDesio sarà la volta delle ginnaste di Evoluzione Danza Angri, dirette in pedana da Rositsa Ivanova. Si deciderà al PalaGuerrieri di Fabriano (domenica 21 marzo) la loro permanenza in B.

Prosegue intanto la sinergia tra Palazzo San Giacomo e la Federginnastica. Dopo il successo internazionale delle Universiadi 2019 e dell’Autunno napoletano a fine 2020 è già tempo della Primavera napoletana della ginnastica, fortemente voluta da Rosario Pitton, vicepresidente nazionale della Fgi, ed organizzata dal comitato regionale, presieduto da Aldo Castaldo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA