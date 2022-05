Ancora PalaVesuvio. L’impianto di via Argine sempre più casa del volley campano. Dopo aver ospitato la Nazionale italiana maschile under 18, che ha conquistato il pass per gli Europei di luglio in Georgia, la struttura di Ponticelli ha aperto i battenti per l’Aequilibrium Cup Trofeo dei Territori 2022, vinto dalle selezioni del comitato territoriale della Fipav Napoli. Sugli altri gradini del podio Fipav Salerno e Fipav Caserta. Ai margini Irpinia Sannio. Festa grande nelle palestre B e C dove si sono svolti i match dell’under 15 maschile e dell’under 14 femminile alla presenza dei rispettivi presidenti Carmine Menna, Gaetano Cinque, Stefano Aquino, e Massimo Pessolano, e dei consiglieri regionali Ernesto Avitabile, Gino Saetta e Umberto Capolongo.

Divertimento e sano agonismo. «I giovani del volley campano hanno fame di pallavolo, questi eventi sono un viatico importante per entusiasmarli e farli crescere», ha dichiarato soddisfatto il consigliere federale Felice Vecchione. «Vedere un palasport così pieno di giovani e vita è motivo di orgoglio e vanto. È un ritorno totale alla normalità, che ci consente di pensare con ritrovato ottimismo al futuro del movimento. Complimenti anche alla Fipav Campania, presieduta da Guido Pasciari, che ha ottenuto un grande successo organizzativo».

«Il Trofeo dei Territori è una tappa fondamentale del processo di crescita dei nostri ragazzi. Il nostro comitato ha messo sin da subito i giovani al centro del progetto. Il coordinamento nazionale della Fipav ha scelto la Campania per lanciare un nuovo ciclo di eventi a direzione nazionale. Che, ne sono convinto, nei prossimi anni riuscirà ad accrescere l’interesse e l’attenzione mediatica sull’attività pallavolistica giovanile», ha concluso fiducioso il presidente regionale Pasciari.