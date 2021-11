Il trotto campano in lutto per la scomparsa di Pietro Chirico

Imprenditore di successo (era stato amministratore del pastifico Chirico) ma anche ippico a tutto tondo, come proprietario e come fondatore dell'Allevamento Garigliano insieme con il cognato Antonio D'Angelo, coniuge della sorella Margherita. Pietro Chirico è scomparso all'età di 84 anni lasciando un grande vuoto tra i familiari e un bel ricordo tra gli ippici di una persona perbene, sempre cordiale. Tra i cavalli di Pietro Chirico c'era, stato sotto le insegne della scuderia Castelforte, anche Bartali Ok che vinse il Gran premio Nazionale e il Regione Campania, un successo quest'ultimo che lo rese particolarmente felice perché ottenuto nel giorno del Gran premio Lotteria davanti a tantissimi amici, alcuni dei quali non ippici. Nella foto: al centro Pietro Chirico sorridente durante la premiazione del Regione Campania.