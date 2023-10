Il volley regionale lancia il “Lunedì Selezioni”: via ai test match con giovani talenti

I migliori talenti della pallavolo campana saranno impegnati, ogni settimana, in un Test Match contro roster esperti. Le Selezioni Regionali prenderanno parte, fuori classifica, ai Campionati di Serie C Femminile e D Maschile. Cresce la valorizzazione del talento nel volley regionale che, dopo il ripristino del Club Campania ha varato non più un roster ristretto, ma la possibilità di confrontarsi settimana dopo settimana con le migliori squadre regionali.



Il progetto vedrà impegnati i 2008-2009 per la categoria maschile e le 2009-2010 per la femminile. L’utilizzo di atlete e atleti convocati non comporterà alcuna limitazione di utilizzo da parte della società di appartenenza nei rispettivi campionati (Territoriali, Regionali o Nazionali). Il progetto prenderà ufficialmente il via l’ultimo lunedì del mese di ottobre, ovvero il 30/10/2023, quando le selezioni saranno rispettivamente ospiti della Partenope Volley (Serie C femminile) e del Flat Spot (Serie D maschile). Antonio Piscopo e Raffaele Donnarumma i tecnici della selezione femminile 2009-2010, Massimo Monfreda e Michele Leone del 2008-2009



«Il Club Campania lo scorso anno e il “Lunedì Selezioni” in questa stagione - Le parole del presidente della Fipav Campania Guido Pasciari - hanno un unico comune denominatore: la crescita dei talenti regionali.

Questo nuovo progetto va visto come un acceleratore fondamentale dell’esperienza e della tecnica dei nostri ragazzi più promettenti, per avvicinarli il prima possibile alle selezioni nazionali. Il Club Italia del Sud ha avviato un processo fondamentale per ridurre il mismatch tra le nostre generazioni e quelle del resto d’Italia, ma è un percorso che per avere successo ha bisogno della spinta dei Comitati regionali. Banco di prova importante saranno i prossimi Trofei delle Regioni, in cui contiamo di migliorare i risultati delle ultime stagioni. L’appoggio dei nostri club sarà fondamentale per la riuscita del progetto, da cui passa non solo il presente ma anche e soprattutto il futuro dell’intero movimento».