Brividi sull’acqua. Una barca, una famiglia napoletana e un sogno realizzato: vincere insieme. Padre e figlio ad alta velocità: Diego e Massimiliano Testa si aggiudicano il titolo italiano nella categoria endurance pro. Taglia per prima la linea del traguardo l’imbarcazione Sorbino Team e trionfano i colori della Canottieri Napoli nella 70esima edizione della Centomiglia del Lario, organizzata dallo Yacht Club di Como.



«E’ stato un buon campionato italiano in vista dell'Europeo e del Mondiale, che si terranno in Italia il prossimo anno.

Prepariamo la barca, per cercare di imporci a livello internazionale», annuncia fiducioso Diego Testa. Sensazioni uniche gareggiare e primeggiare con l’enfant prodige Massimiliano, studente di Economia aziendale all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. «E’ sempre una grande emozione. E’ già il sesto titolo italiano consecutivo per Massimiliano», sottolinea soddisfatto papà Diego.



Nel corso della competizione adrenalina e suspense. «Un catamarano ci ha preso in boa. Per fortuna soltanto un piccolo danno riportato. Fa parte del gioco», ammette Testa senior. L’equipaggio composto da Diego e Massimiliano Testa ha ricevuto i complimenti del presidente del sodalizio giallorosso, Achille Ventura, che ha assistito alla gara, ricordando la tragica e recente scomparsa di Fabio Buzzi e Luca Nicolini, suo compagno di gara.







