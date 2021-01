Si presenta nel migliore dei modi e porta a casa il pallone. Sbalordisce alla prima apparizione alla Scandone lo slovacco Maros Tkac. Indossa la calottina giallorossa numero 8 e ne mette a segno 7. Indiscusso eroe del derby, la palma di migliore giocatore è sua. Spettacolo ed emozioni nella stracittadina Canottieri Napoli-Aktis Acquachiara. Capitan Biagio Borrelli e compagni debuttano con un pesante 10-6 (parziali di 2-1, 3-1, 3-3, 2-1) ai danni dei cugini biancazzurri.

Minuto di raccoglimento in ricordo del compianto giornalista Rosario Mazzitelli, addetto stampa del Molosiglio per un quarto di secolo, e per la dipartita della signora Nadia, mamma dei fratelli Fabio e Francesco Angelone, pallanuotisti del club di Franco Porzio, presente in tribuna.

Primo attacco del match e va subito a segno Manuel Lanfranco, su assist del giapponese Kenta Araki. La transizione solitaria di Gianluca Confuorto si concretizza con il rigore guadagnato dal classe 1998. Al tiro dai cinque metri va Tkac, che spiazza Manuel Rossa (1-1). Il raddoppio arriva a 5 secondi della prima ripresa.

Si fa sentire la carica di Enzo Massa sul piano vasca. La fiondata di Tkac precede la realizzazione di Borrelli: 4-1 e break canottierino. Manda momentaneamente nel pozzetto il temibile slovacco e capitan Vincenzo Tozzi dimezza lo svantaggio (4-2). A 41” dall’intervallo lungo Daniele Cerchiara fissa il 5-2.

Passano 19 secondi e non si placa il furore agonistico del connazionale di Marek Hamsik. Il 6-2 firmato da Tkac. Timeout richiesto da Mauro Occhiello per riordinare le idee. Batte un colpo il mancino Matteo Aiello, emulato da Stefano Mauro, che beffa Gianluca Cappuccio: 6-4 e incontro riaperto. Canottieri come una fisarmonica, e in rapida successione arrivano il 7-4 su rigore e l’8-4 dal perimetro a cura del match winner Maros Tkac. Nell’azione seguente sotto la traversa e sulla linea si stampa la sassata di Confuorto. Di prepotenza Matteo Aiello accorcia a 55 secondi dal termine della terza frazione di gioco (8-5). Cappuccio si supera sul nipponico Araki.

Il quarto e ultimo periodo certifica il successo giallorosso. Borrelli si procura il rigore e si rinnova il duello Tkac-Rossa con esito scontato (9-5). Rende il passivo meno amaro per l’Acquachiara Daniele De Gregorio (9-6 a 48” dalla conclusione). Il figlio d’arte Alessandro Zizza costruisce, Luca Orlando raccoglie: 10-6 a 8”. Esordio per l’acquachiarino classe 2004 Mattia Rocchino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA