Scandone, è qui la festa biancazzurra. L’Aktis Acquachiara compie l’impresa e la salvezza diventa realtà. Festeggiano con pieno merito capitan Ciro Alvino e compagni, seguiti in tribuna dal presidente Franco Porzio, che vede la sua creatura clorata centrare l’ambito traguardo. Piegano l’ultimo ostacolo i napoletani, superando tra le mura amiche Sturla 8-4 (parziali di 1-2, 2-1, 3-1, 2-0).

Grandi emozioni a Fuorigrotta. «Siamo contentissimi. Meritavamo la salvezza, già conquistata durante la regular season, ma abbiamo dovuto giocare i playout», dichiara fiero il tecnico salernitano Walter Fasano. Concesso soltanto il primo parziale ai liguri, poi dominio partenopeo per tre quarti di gara. Sigla il sorpasso nel secondo tempo il mancino Matteo Aiello su rigore (3-2), due volte sul +3 e massimo vantaggio (6-3 e 7-4). «Siamo partiti un po’ male. Volevamo vincerla e ci siamo riusciti. Abbiamo giocato di qualità, siamo stati molto attenti in difesa. Non abbiamo sprecato le palle gol che non abbiamo concretizzato nelle prime due partite», sottolinea il coach acquachiarino. «Devo fare i complimenti allo Sturla: sono state tre gare corrette. I ragazzi in acqua sono stati eccezionali da entrambe le parti», ravvisa Fasano.

Doppiette di Daniele De Gregorio, Mattia Rocchino e Fabio Angelone, che si fa perdonare l’errore dai cinque metri. A segno il numero 8 e Piero Musacchio. Per i pallanuotisti di Fabio Gambacorta (ex Acquachiara) Matteo Villa sbaglia due penalty: palo nel terzo periodo, traversa nell’ultima frazione. «Festeggiamo noi e siamo contenti», esulta Fasano, che ricorda. «E’ stato un anno turbolento. Ad un certo punto nessuno credeva in questa impresa, così come è stata definita. Ho sempre creduto invece nei miei ragazzi. Dopo il pareggio di Civitavecchia siamo esplosi e abbiamo realizzato una striscia positiva di vittorie», rammenta l’allenatore campano.

«Abbiamo messo la ciliegina sulla torta: annata di lavoro importante, che ci ha visti protagonisti. Ringrazio di cuore tutti i ragazzi, perché hanno meritato questo obiettivo», rivendica Fasano. «Ci godiamo il momento di festa. Salvarsi con una squadra molto giovane (con Matteo Aiello e Ciro Alvino gli unici due elementi che non sono under 20) è grande motivo d’orgoglio per il sottoscritto. Questo gruppo mi rende felice e mi inorgoglisce molto. Sono onorato di essere stato al loro fianco dal primo all’ultimo giorno». Esterna la sua gioia Fasano. «Non sono i ragazzi ad aver guardato le mie spalle, sono stato io a guardare le loro spalle sempre e comunque».

Ciro Alvino sintetizza stagione e finale playout così. «Abbiamo fatto la nostra partita con una difesa solida. Ragazzi tesi all’inizio: ecco spiegato il passivo in avvio (1-2), però non ci siamo mai scoraggiati: questo è lo spirito Acquachiara che ci ha contraddistinto. Siamo partiti lenti e poi in ripresa», dice il capitano. «Non ci siamo mai demoralizzati. Abbiamo compiuto una impresa: nessuno avrebbe mai scommesso 1 euro su questa squadra. Sfido chiunque: ci davano a 0 oppure al massimo a 3 punti. Siamo cresciuti tanto e l’Acquachiara ha dimostrato di essere una bella realtà con i suoi giovani», asserisce il giocatore del Rione Sanità. «Sono felicissimo. Il nostro un grande gruppo: abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, insperato, ma il miracolo è avvenuto. Non ci siamo mai disuniti: questa è la chiave che ci ha portato al successo», conclude Alvino.