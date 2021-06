Torna giallorosso il sereno. La Scandone esalta le virtù della Canottieri Napoli e il «cor si riconforta». Capitan Biagio Borrelli e compagni avvicinano e addentano i sogni più lontani, rendendo concreta la sospirata salvezza. «Un giorno d’allegrezza pieno» per il club del Molosiglio, che conserva la serie A2, dopo una vera battaglia clorata a Fuorigrotta. Si chiude definitivamente il duello con il Civitavecchia (9-8), a seguito di gara 1 (9-4) in favore dei canottierini e di gara 2 (8-4) di marca rossoceleste. Stagione particolare «ch’ogne parlar sarebbe poco», per riprendere Dante Alighieri. Sofferenza prolungata ma terzo tempo «pien di speme e di gioia», come racconta Geremia Massa, autore di una doppietta pesante.

«Finalmente è finita questa epopea. Il 12 giugno 2021 si è realizzato un miracolo sportivo. Salvezza davvero incredibile, sofferta, sudata, figlia di tante difficoltà che abbiamo affrontato durante l’anno: impegni vari tra scuola, università, concorsi e lavoro poi il Covid-19, però almeno siamo riusciti a centrare l’obiettivo». Decisivo l’attaccante classe 1990, che ha firmato la rete del 7-5 (illude gli avversari la finta di Borrelli) e il gol in superiorità numerica dell’8-6. «E’ stata una battaglia, perché il Civitavecchia si è dimostrato una squadra veramente tosta da affrontare e hanno sfoderato una grandissima prova. Se la sono venuta a giocare meglio di gara 1. Con un pizzico di fortuna e di estro siamo riusciti a portare a casa il risultato», rivendica soddisfatto la calottina numero 7. «Anno duro ma si è concluso nel migliore dei modi. Complimenti ai laziali, poichè hanno disputato tre partite sugli scudi. Se siamo salvi è anche perché abbiamo avuto il fattore campo a favore. Diversamente avremmo fallito. Complimenti ai miei compagni per l’impegno profuso con costanza. Grande Enzo Massa, vero motivatore, che ci ha dato il suo notevole contributo e grazie alla società per averci messo nelle migliori condizioni di lavorare in serenità. Ci tenevamo a ben figurare per la storia centenaria della Canottieri Napoli», afferma il player ex Arechi.

I parziali (0-1, 3-1, 5-4, 1-2) descrivono un match intenso e vibrante, contrassegnato dalla tripletta di Leonardo Cecchini e dalle parate risolutive di Gianluca Cappuccio. Cinque volte avanti i giallorossi (Daniele Cerchiara 3-2, Borrelli 4-3, Luca Orlando 5-4, con il bis di Massa) fino al sigillo finale di Gianluca Confuorto, che in controfuga supera Giordano Visciola a 2’26” dalla sirena. «Prestazione di carattere, fino alla fine senza mollare. Bravi tutti», dichiara il centrovasca classe 1998, artefice di una doppietta (suo l’1-2 servito da Cerchiara). «Siamo molto felici di aver raggiunto l'obiettivo stagionale. Ora è il momento di programmare il futuro della Canottieri Napoli», conclude raggiante il leader di Ponticelli. Nel mirino il ritorno sul palcoscenico che conta, ovvero la serie A1. Batte forte il cuore giallorosso.