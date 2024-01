Impresa QuantWare, Napoli sbanca 3-2 Modica,

La Quantware Napoli sbanca il palazzetto di Modica, torna vittoriosa dalla difficile trasferta siciliana dopo oltre due ore di gara e aver rimontato due set di svantaggio ai padroni di casa, risultato finale: Avimecc Modica- QuantWare Napoli 2-3 (25-17, 25-20, 25-27, 20-25, 11-15). Partono forte i padroni di casa, che tra le mura amiche hanno concesso pochi punti a qualsiasi avversario in questo campionato, Putini distribuisce servendo molto bene i centrali, mentre la QuantWare fatica in battuta e ricezione, i Siciliani si aggiudicano di slancio i primi due parziali, con Napoli incapace di tenere il ritmo.

Il terzo set si apre all’insegna dell’equilibrio, con Modica che viaggia sempre con un piccolo margine, ma nel finale di set, Napoli trova l’assetto giusto con Montò che sostituisce uno Starace non in vena ; decisivo il muro con il quale chiude il terzo set e l’attacco con il quale mette la firma sul quarto. Il Tie break finale è quasi una formalità, con Modica che tiene solo fino al campo campo , ma poi Napoli con continuità va a chiudere per il definitivo 2-3. Tra le fila partenopee finalmente in grande spolvero il Polacco Frankowski con i suoi 29 punti , l’opposto Marco Cefariello con 16 e l’ottima prova di Saccone con 6 muri punto.



«Abbiamo giocato una gara su un campo difficile contro una squadra in forma che in casa esprime un ottima pallavolo- ha commentato nel dopo gara Mister Sergio Calabrese- infatti ci hanno messo in enorme difficoltà nei primi due set dove mai siamo riusciti a fermarli e mettere in pratica ciò che avevamo provato in settimana . La musica è poi cambiata , abbiamo modificato alcune scelte e i ragazzi hanno interpretato alla grande ogni situazione ; siamo entrati in fiducia e la gara ha cambiato inerzia. La squadra ha dimostrato grande determinazione con i ragazzi che hanno avuto una grande reazione quando ormai il risultato sembrava compromesso dominando tutta la seconda parte di gara e portando a casa una vittoria quanto mai importante. Questa gara ci dà enorme fiducia per il futuro, ma sempre con grande maturità e umiltà perché solo così possiamo raggiungere i nostri obiettivi stagionali».



«L’avevamo preannunciato che sarebbe stata come una finale e così è stato, abbiamo ribaltato un risultato che sembrava ormai scontato dopo i primi due parziali- le parole del DG Matano al termine della partita-il risultato ripaga tutta la società e i dirigenti che lavorano dietro le quinte».



L’appuntamento è per sabato 28 alle ore 19 per la partita casalinga che vedrà opposta la QuantWare Napoli alla Leoshoes Casarano con diretta sul canale You tube della Lega pallavolo serie A e differita sul canale 87 del terrestre Napoflix.

Classifica: Macerata 39, Lagonegro 31, Fano 30, San Giustino 29, Palmi 26, Modica 22, Casarano, Napoli 19, Lecce 18, Sabaudia 17, Bari 16, Marcianise 13.



Sono previste 2 promozioni in Serie A2 2024/25: una promozione verrà determinata tramite lo Spareggio Promozione, l'altra con i Play Off Promozione.

Sei saranno le retrocessioni in Serie B 2024/25: le formazioni classificate 13a e 12a di ciascun girone retrocedono direttamente.

Se tra l'11a e la 10a classificata di ciascun girone c'è una differenza di 5 o più punti retrocede direttamente anche l'11a classificata. Altrimenti si disputerà il Play Out retrocessione.