Cento partecipanti, in rappresentanza dei principali circoli velici italiani, suddivisi tra le flotte Ilca 6 (50) e Ilca 7 (48) hanno dato spettacolo nelle acque antistanti il porto di Agropoli in occasione del Campionato Italiano Ilca Master, svoltosi dal 24 al 26 giugno. L’evento è stato organizzato dalla sezione di Agropoli della Lega Navale Italiana.

A vincere nella categoria Ilca 7 classifica assoluta Stefano Meciani della Lega Navale Italiana di Follonica, sul podio Federico Bessani dello Yacht Club Rimini in seconda posizione e terzo posto Antonio Petroli del Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli. Quarto classificato Ilca 7 e primo nella categoria gran master Lorenzo Sanguigno Migliaccio del Circolo del Remo e della Vela Italia di Napoli.

Nella categoria Ilca 6 classifica assoluta primo classificato Alessi o Marinelli del Circolo Velico Portocivitanova seguito da Elisa Boschin della Società Nautica Pietas Julia e Tommaso Ghetti del Circolo Velico Tivano. Quarto classificato Ilca 6 e terzo apprendista master Erberto Sibilia del Circolo Canottieri Irno di Salerno. Le condizioni meteo del campo di regata di Agropoli hanno consentito ai partecipanti di portare a compimento l’intero programma del campionato con lo svolgimento delle 6 prove, in tre giorni di regate.

«Un altro importante appuntamento velico ospitato lungo la costa campana, un evento che ha riportato la vela agonistica nelle acque del Cilento - dichiara il presidente della Fiv, Francesco Lo Schiavo – Un’occasione per dare impulso al turismo attraverso lo sport. Agropoli ha raccolto l’entusiasmo dei partecipanti che hanno apprezzato l’ospitalità, gli ampi spazi e la bellezza del campo di regata». «È doveroso ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato nell’organizzazione dell’evento. – conclude il presidente della Sezione di Agropoli della Lega Navale Italiana, Alessio Della Torre - Il risultato è un’altra bella vetrina per Agropoli e per il Cilento».