La telefonata degli omonimi. «Luca Gagliotta mi ha chiesto se volessi disputare il campionato di A2 con la Cesport». Risposta secca e immediata. «Sì, ho accettato subito». Indosserà la calottina gialloblù nel campionato 2020-2021 Luca Sibilio. Classe 2001, iscritto al primo anno di Economia aziendale alla Federico II, due volte campione d’Italia under 17 e under 20 con la Canottieri Napoli. In panchina lo «Special One» Enzo Massa a guidare i ragazzi del Molosiglio nel 2017 e 2018, sempre contro la Roma Nuoto. E poi l’esperienza con l’Ischia culminata con la promozione in B con capitan Daniele Palermo e compagni nel 2019.



«Sono molto emozionato, in quanto è la mia prima esperienza in una categoria che ha il suo peso. Negli ultimi anni il livello si è alzato molto», ammette il neoacquisto. Si annunciano ben tre derby nel girone Sud: contro la sua ex squadra, la stracittadina con l’Acquachiara e la sfida campana con l’Arechi. «Sarà un po’ strano giocare contro la Canottieri, la società dove sono cresciuto. Avvertirò sensazioni particolari contro fratelli come Alessandro Zizza e Francesco Altomare, e amici come Biagio Borrelli», spiega Sibilio.



Reunion con i giallorossi alla Trattoria da Ornella in occasione di Atalanta-Napoli. «E’ il nome di mia madre», precisa Luca. I suoi genitori titolari del ristorante in via Guantai Nuovi. Amicizia e waterpolo un binomio largamente consolidato. «Abbiamo iniziato da piccoli a nuotare al Molosiglio, poi siamo passati alla pallanuoto. Considero Luca Sibilio un fratello e dal punto di vista sportivo una ragazzo che fa il suo compito in acqua. Quest’anno può togliersi tante soddisfazioni. Il passaggio alla Cesport in A2 il coronamento di tanti sacrifici. Sono felice per lui e spero di vederlo al Foro Italico. Ha sempre tifato per me, adesso tiferò per lui». E’ il Tartaro (Andrea) pensiero. «Merita di giocare in A2. Sta a Luca sfruttare al meglio quest’opportunità e farsi notare nella nuova avventura», afferma il posillipino Gianpiero Di Martire (nella foto di Marco Baldassarre), con il quale vinse il titolo nel 2017 a Fiuggi.



«L’obiettivo sarà sicuramente la salvezza, nonostante le tante insidie che ci aspettano», conclude l’attaccante Sibilio. Soddisfatti il presidente Giuseppe Esposito e il tecnico Federico Calvino per l’arrivo del rinforzo di valore.





